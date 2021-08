Eva Amaral: "He escrito el pregón de la Feira do Viño de Amandi desde el corazón"

EVA AMARAL es una de las caras más visibles de la historia reciente de la música española. La artista zaragozana no deja de sorprender y, en su último disco Salto al Color, publicado en 2019, deja claro su vínculo con Galicia con canciones como Ondas do Mar de Vigo, que cuenta con una dedicatoria especial la comunidad. Las canciones que escribió para la tierra celta por fin podrán sonar en lugares como A Coruña, el próximo día 22, o en Vigo el 25.

Con todo, la próxima parada de la compositora no estará vinculada con su faceta musical. El miércoles la Feira do Viño de Amandi abrirá sus actos con el pregón de Eva Amaral a las 12.00 horas en la Praza do Concello.

Resulta llamativo que una artista de Zaragoza sea pregonera de una fiesta gallega.

La propuesta nace cuando Luis, el alcalde, piensa en mí para dar ese discurso ya que paso temporadas por Sober muy a menudo.

"Las épocas que paso en Sober por lazos familiares se sienten como estar en un paraíso natural"

A lo largo de su carrera ha sido pregonera en muchas ocasiones ¿Cómo sorprenderá a Sober?

La verdad es que el pregón lo he escrito desde el corazón. Las épocas que paso en Sober por lazos familiares son como estar en un paraíso natural. El pregón lo escribí desde el punto de vista de alguien que viene de fuera y se enamora de todo lo que aquí sucede: de la calidad humana, del entorno natural y de la actividad que desarrollan entorno a la viticultura.

¿Recuerda qué sintió en su primera visita a Sober?

Mi primera visita fue hace ya unos años pero recuerdo tener la sensación de que todo era exultante, algo no descubierto ni explotado; algo natural y puro. Cuando caminas por Os Chancís, paseas por los senderos y caminos y a tu alrededor son todo carballos, ahí te das cuenta de que Sober es el paraíso. Además de la calidad humana, los vecinos siempre me han tratado con un cariño y una amabilidad increíble.

"Nuestro estudio se llama ‘O gato negro’ en honor al sitio donde probamos pulpo por primera vez"

A pesar de todo, Sober no es el único punto que conoce de Galicia...

Durante los últimos años el grupo ha tocado varias veces por Galicia y la hemos ido descubriendo. Me acuerdo mucho de la primera vez que estuvimos en Ribadeo, en A Mariña de Lugo, y nos llevaron a dar un paseo en barco; fue algo muy especial. Santiago también es importante para nosotros, de hecho nuestro estudio se llama O gato negro como una de las tabernas en la que comimos pulpo por primera vez, mi tierra está muy bien pero imagínate a dos zaragozanos descubriendo Galicia por primera vez —se ríe —.

Ese vínculo también quedó plasmado en su último álbum, Salto al color, con canciones inspiradas en Galicia como Ondas do mar de Vigo, Ruido o Halconera.

Sí, de hecho tuvimos el honor de trabajar con Carlos Núñez —pregonero de la Feira do Viño de Amandi en 2014 — en la elaboración de algunas canciones del disco. Lo tuvimos de invitado en dos canciones del álbum: Ondas del Mar de Vigo y Halconera. La primera es una pequeña versión de la cantiga de amigo de Martín Codax. Desde el principio supimos que era de justicia invitar a Carlos porque fue él el que nos metió el demonio en el cuerpo para hacer esta versión. Nosotros ya conocíamos la cantiga pero él nos la mostró desde su punto de vista y nos despertó más curiosidad sobre esa música y sobre la leyenda del Pergamino de Vindel. Por ejemplo, Halconera que está más ligada a la naturaleza y, en parte, está inspirada en los paisajes de Ribeira Sacra. Este tema tiene un aroma de música tradicional, de música folk. En ese caso, invitamos a Carlos porque nos imaginábamos sus flautas recreando la sensación del viento entre los árboles y el batido de las olas con el sonido del halcón de fondo. Y así fue, a Juan —guitarrista del grupo Amaral — y a mí se nos saltaban las lágrimas de la emoción al escuchar a Carlos tocando esas canciones. Es impresionante escucharle improvisar, tiene un talento excepcional.

¿Cómo surge esa primera conversación con Carlos Núñez para realizar un proyecto en común?

La primera vez que coincidimos fue porque un medio de comunicación quería grabar la cantiga con las Cíes de fondo y pensaron en Carlos y en nosotros como invitados. A partir de ahí Juan, que es muy fan de la música folk, empezó a hablar con Carlos de sus gustos y referentes. La verdad es que fue una conexión inmediata, pasó algo muy bonito. Además, Carlos es una persona muy abierta con la que es muy fácil mantener una conversación.

La gira de ‘Salto al color’ estaba programada para 2019 pero la pandemia imposibilitó mantener a las fechas previstas. Dos años después, en 2021, persisten en completarla. ¿A la tercera va la vencida?

Hace poco cancelamos dos conciertos, uno en Alcázares y otro en Tarifa por temas de cierre perimetral. Parece que ahora, poco a poco, está bajando la incidencia así que cruzo los dedos para que el avance de las vacunas nos deje respirar más tranquilos este año.

"El grupo siguió dando conciertos desde casa para no perder la conexión con los fans y dar ánimo"

¿Cómo fue ese cambio en el que pasa del confinamiento a volver a los escenarios?

Al principio de todo nuestra actividad se vio completamente paralizada y seguimos desde casa intentando no perder la conexión con los fans y dándoles ánimo y que sintieran que estamos juntos en esto. Cuando la situación mejoró fuimos haciendo conciertos adaptándonos a las medidas requeridas en cada momento. Aún así tuvimos que renunciar a muchas cosas, como a nuestro equipo y a las puestas en escena que habíamos preparado. En ese momento no había información sobre las vacunas o las pruebas de diagnóstico, así que nos parecía irresponsable meter a tanta gente en un bus de gira. Este año hay más información y la gente va en otros vehículos en grupos reducidos así que ya hemos empezado a hacer conciertos con todo el montaje escenográfico, con la banda y con el equipo técnico. Nosotros también necesitábamos ese reencuentro con el equipo para seguir disfrutando de lo que hacemos: ser músico no es solo un trabajo, también es una vocación y la necesitamos para ser felices.

¿Qué ha sido lo más duro de actuar en tiempos de pandemia?

Recuerdo muchos momentos de tensión y desesperación, más de los que me gustaría. Los cambios de fecha o las cancelaciones de un día para otro han sido una constante. Por ejemplo, la normativa ha cambiado de un día para otro y hemos pasado de un aforo de 800 personas a uno de 400. En esos casos lo que intentábamos era hacer dos pases seguidos, algo que supone un cansancio y un esfuerzo importante, tanto de nosotros como de los organizadores. En pocas horas se tenía que contactar con el público y comunicarle el cambio de hora y de distribución. Al final, hemos solucionado los problemas como hemos podido.