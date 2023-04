Etiquetas que atraen y cuentan bonitas historias

El vino entra por la boca, la nariz y también los ojos. Tanto por su color —rojo cereza, amarillo pajizo, rosa frambuesa, etc— como por la botella en sí misma. Y en mejorar la presentación de los vinos trabajan cada vez más en las bodegas de la Ribeira Sacra, conocedoras de la importancia de destacar en las estanterías de tiendas y restaurantes.

El lucense José Vila, de Enpedra Estudio, que ha diseñado algunas botellas de esta denominación de origen, destaca factores clave para "diferenciar el producto y que el consumidor lo recuerde". Entre otros aspectos, es importante emplear elementos visibles, jugar con colores, el material de la etiqueta, el tipo de vidrio e incluso el encapsulado, "con el que se pueden hacer cosas interesantes".

Pero, como lo primero es lo primero, antes hay que decidir el nombre. "Todos son buenos y malos a la vez", indica José Vila, que destaca la importancia de "sintetizar como nombre de marca y como idea algo que la gente conoce y ve en una botella de vino".

Las claves: elementos visibles, colores, el tipo de vidrio y, sobre todo, el nombre

No es un trabajo fácil y está lleno de decisiones que marcarán el producto, pero las personas que están detrás de los mostradores confirman su efectividad. Cristina Fuentes puso en marcha hace poco más de un año en Monforte la vinoteca Grolo.

Cuenta que los turistas suelen decantarse por vinos de la Ribeira Sacra, mientras que la gente de aquí varía más. Eso sí, todos coinciden en algo: están influidos por la presentación de las botellas. En el caso de Grolo, cada una compite con otras 200 por hacerse ver.

En el Centro do Viño de Monforte venden numerosas marcas. C.J.G.

Cristina, que lleva 15 años vinculada al sector, explica que la presentación de los vinos de Ribeira Sacra "ha cambiado mucho" para bien en este tiempo. Ahora, cuenta, "hasta lo más tradicional tiene un mejor etiquetado". A pesar de la evidente tendencia a la profesionalización, aún quedan pasos que dar para acercarse a denominaciones como Rioja, "con mucha historia y que tiene este trabajo más interiorizado", indica Vila.

Lo que está claro es que en Ribeira Sacra "hay productos y elaboraciones de calidad extrema", así que lo normal sería "ser consecuentes" y que la imagen de la bodega esté a la altura, piensa Vila. "En España hay muchas marcas de vino, así que es de recibo tener cuidado para que el consumidor, al verlo, lo reconozca y lo diferencie", subraya.

Contar historias

Lucía González, vicepresidenta de Markea, la Asociación Galega de Marketing, cree que es fundamental dedicarle "tempo e cariño ás descricións de produto na etiquetaxe das botellas ou na páxina web".

En el caso de las bodegas, detalla, "pódese contar o proceso de elaboración e as uvas empregadas, os tempos dedicados, indicar as persoas que participaron na colleita ou con que pratos marida ese viño". También funciona la técnica del 'storytelling', porque "contar historias xera empatía no consumidor, e quen non se emociona cunha boa historia?".

Lucía González: "Contar historias sempre xera empatía no consumidor, e quen non se emociona cunha boa historia?"

Precisamente, en eso se apoya José Vila en algunas de sus creaciones, como fue el caso de la etiqueta de 25 Lumes, el vino del restaurante de la playa de A Cova (O Saviñao), un proyecto que considera "muy bonito por la historia que tiene, vinculada a un lugar".

Relata que, antiguamente, cuando los caminantes preguntaban, los vecinos de la zona les decían: "pase usted por 25 lumes —en referencia a las casas— y continúe". Cuando le contaron esto, a José Vila se le ocurrió que la etiqueta debía mostrar un camino con estas 25 casas que se usaban como referencia, para facilitar la orientación.

En el caso de la pantonesa Adega Corzoás, Vila optó por unas huellas y unas llamativas botas de color rojo y amarillo. Tienen relación con el trabajo que realiza Igor Balboa, que, a sus 33 años, representa una nueva generación en una familia de gran tradición vitícola. La etiqueta de estos vinos muestra los pasos que sigue Balboa, fijándose en el legado de su padre y abuelo.

Cris Fuentes, en la parte de vinos de Ribeira Sacra de Grolo, con la botella de Corzoás. CJG

El diseñador de Enpedra asegura que en la Ribeira Sacra "hay historias muy bonitas que contar» y todas ellas son argumentos de venta. "Los nuevos productores se han dado cuenta de ello y están haciendo cosas interesantes".

En esta D.O., Vila también es el autor del diseño de ‘Vacamulo’, de Don Bernardino; de ‘Heroico’ o ‘Via Appia’, de Regina Viarum; el curioso ‘Rainman’, de Genus de Vinum, o de varias elaboraciones de Rubén Moure.

Pero los trabajos de este lucense están en toda España —desde Priorat a Rueda o Ribera del Duero— y en 2020 recibió el prestigioso Pentaward Platinum al mejor diseño por la ginebra Pridem's.

Bancales y el Miño

Otro ejemplo es el de la bodega chantadesa Castrofiz. En sus botellas, los bordes de la etiqueta son especiales. En un lado su forma simula las "muras" de los bancales de la finca junto al Castro da Arribada; en el otro, el perfil del Miño a su paso por San Fiz, donde se encuentra la bodega.

Héctor Ferreiro: "Se a viticultura é tradicional iso tense que reflectir na botella. Queremos que a xente sinta que bebe paisaxe"

"A nosa filosofía é que todo teña sentido. Se facemos unha viticultura tradicional iso tense que reflectir na botella", manifiesta Héctor Ferreiro, propietario de Castrofiz, que confirma que las personas que le visitan se quedan con este detalle y lo comparten con más gente.

El objetivo es que quien vea una botella de Castrofiz desde lejos "nos recoñeza e que cada vez que a collan se trasladen a esta zona, que beban paisaxe".

Web y redes sociales

La vicepresidenta de Markea, Lucía González, asegura que también es clave "contar cunha boa páxina web que sirva de escaparate". El presente, dice además, es disponer de una tienda online activa "a calquera hora do día e calquera día do ano".

Donde también es necesario tener actividad es en las redes sociales. Antón Veríssimo, director creativo de Vrandss, trabaja para bodegas como la quiroguesa Casa de Outeiro. No solo diseña las etiquetas, sino que hace buena parte de las publicaciones para redes.

Antón Veríssimo: "En redes sociales la bodega tiene que transmitir que es un proyecto vivo y conectar con diferentes públicos"

En estas plataformas, apunta, "la bodega tiene que transmitir que es un proyecto vivo". La estrategia de redes de Casa de Outeiro pasa por atraer a los consumidores finales, "pero también llegar a perfiles profesionales, tanto restaurantes como distribuidores".

En el caso de este diseñador vigués, el primer paso para llevar a cabo el trabajo fue "conocer el proyecto, el objetivo del diseño y el público al que se dirige". Ahora ya es todo un experto en Casa de Outeiro y trata de proyectar su trabajo a través de cada ‘post’.