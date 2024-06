Un estudo do colexio do Courel avalía a calidade da madeira das árbores locais

Un mellor aproveitamento do monte é o obxectivo da miniempresa creada no colexio Poeta Uxío Novoneyra do Courel para participar no programa Lanzadeiras, promovido pola dirección xeral de Formación Profesional en colaboración coa fundación Alcoa e El Progreso.

O proxecto ideado no Courel parte da premisa de que as continuas extensións de piñeiros tiveron moita responsabilidade na terrorífica vaga de incendios forestais que afectou ao territorio no verán de 2022.

Dende esa base, as alumnas emprendedoras realizaron un estudo das árbores do Courel para identificalas a partir das follas —coñecemento que transmitiron aos seus compañeiros— e fixeron unha clasificación das súas madeiras (a de aciñeira e fresno foron as que máis lles gustaron) para valorar a súa calidade.

Esta fonda análise permitiu as alumnas, que participaron tamén no concurso Galiciencia, un artigo nunha revista escolar, onde abordaron as conclusións. O libro 'Las plantas de la sierra de O Courel' axudoulles a averiguar as especies arbóreas locais.

O mercado prefire o piñeiro

Por medio desta miniempresa, as estudantes obtiveron os distintos usos que se lle dá a madeira en función da súa tipoloxía.

Sorprendéronse de que en Galicia, malia o seu gran número, "non existen case prezos" para as frondosas. "Na Asociación Forestal de Galicia indicáronnos que non hai tradición silvícola", expuxeron as rapazas no seu artigo.

Por esa razón, engadiron, "as árbores deixan de medrar e os seus troncos non son nin rectos nin aplomados, así que se alguén necesita madeira de carballo, prefire importar de Francia que buscar en Galicia".

Iso explicaría, segundo destaca o traballo, a abundancia de piñeiros ou eucaliptos, debido ao maior mercado. "O prezo do carballo para madeira de serra é similar ao do piñeiro e non precisa tantos coidados", sinalan as alumnas na revisa, antes de lanzar unha advertencia. "Somos conscientes dos perigos que conlevan as grandes extensións de piñeiro", din.

Moitas hectáreas de frondosas abandonadas

A miniempresa deseñada no Courel apunta que en Galicia existen 620.000 hectáreas de frondosas, a maioría en Lugo e Ourense, e subliñan que un 40% "úsanse para leña" e sobre un 25% "están abandonadas".

As estudantes instan no seu estudo ao incentivo da plantación de especies frondosas, o cal beneficiaría a territorios coma O Courel. "Nun prazo de dez ou quince anos, contribuiriase á conservación da biodiversidade e á fixación de dióxido de carbono", ademais de que a serra do Courel podería ser "unha potencia forestal con madeira de calidade e certificado de procedencia".