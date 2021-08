Restos de antiguas estructuras y material cerámico son los primeros hallazgos en las excavaciones llevadas a cabo estos días en Monte Cido, en O Courel. Los trabajos, cuya primera temporada finaliza esta semana, deben servir para clarificar algunos aspectos relacionados con el pasado de la zona.

Brais Currás, del CSIC, y Luis López González, de la empresa Terra Arqueos, codirigen un proyecto que todavía está en fase inicial. "É moi cedo para sacar conclusións", destaca el primero, quien añade que aventurar cualquier hipótesis "é ata irresponsable".

Lo único que puede decirse de momento es que el material encontrado se enviará a laboratorio para ser examinado. Sin embargo, el hecho de haber realizado estos descubrimientos da esperanzas a la hora de poder definir en el futuro tanto la cronología como la funcionalidad del asentamiento.

"O obxectivo é entender ben o sitio e discernir se era un castro, se había ou non un asentamento romano, se había unha comunidade de campesiños e como se relaciona este lugar co conxunto mineiro da zona", explica Brais Currás. El arqueólogo también señala que estos días se han hecho sondeos en una muralla, en la zona ocupada del punto más alto del asentamiento y en un aljibe.

"Toda escavación require dun longo proceso de traballo ata establecer conclusións. Esta semana pechamos, pero temos moita ilusión por que haxa continuidade", explica el investigador acerca de las posibilidades futuras en Monte Cido, un lugar muy célebre en el mundo de la arqueología.

"É moi coñecido, pero non se sabe nada del. Só porque aquí aparecera a tésera de hospitalidade xa é interesante", afirma Currás en referencia a los hallazgos hechos en el entorno hace ya varias décadas. En concreto fueron dos tablas de bronce (una de ellas puede verse en el Museo Provincial de Lugo y la otra en el Museo do Castelo de San Antón, en A Coruña) donde se dejaron por escrito pactos de ayuda mutua entre pueblos y la figura de un águila. Las tres piezas son de la época romana.

La actuación está financiada por la Consellería de Cultura y apoyada por el Ayuntamiento de Folgoso do Courel. Surgió por iniciativa de la Asociación de Desarrollo Rural Sierra do Courel y de la Asociación Cultural San Xoán de Seoane do Courel.