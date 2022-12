Dos estilos para celebrar una misma Navidad

La Navidad llega para todos igual. Solo cambia la forma de afrontarla. La iluminación y decoración por las calles se puso de moda hace unos años y a todos se nos viene a la cabeza el nombre de un alcalde que ha hecho muchos esfuerzos por convertirse en uno de los rostros de estas épocas en España, el vigués Abel Caballero.

El, llamémosle, estilo Vigo parece ser dominante. Música y luz, que diría el regidor de la ciudad olívica. ¿Quién no lo ha imitado alguna vez? Al carro navideño de Caballero parece decidido a subirse el Ayuntamiento de Monforte.

Ya lo dijo el alcalde, José Tomé, durante la campaña electoral de 2019, antes de las elecciones municipales que le dieron una tan aplastante como histórica mayoría absoluta al PSOE. "Quero convertir Monforte no Vigo do interior. Pódesllo dicir ao teu tío", espetó al entonces secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero.

Tres años después, Tomé ha lanzado un nuevo desafío, dirigido a su homólogo vigués. "Que Abel Caballero faga de Vigo o Monforte da costa", dijo durante la presentación del alumbrado navideño que decorará este año las calles. Aseguró el regidor monfortino que la ciudad del río Cabe tiene más luces led por vecino que Vigo.

Tomé, además, presumió de inversión, que resaltó como la mayor "da historia deste concello" en luces navideñas. Son 52.000 euros destinados a iluminar Monforte, donde se han puesto 259 arcos en 64 calles. La gran novedad es el cono de 17 metros de alto en la Rúa Cardenal, que permite el paso interior para hacerse fotos.

Otra apuesta

A solo unos kilómetros de distancia, la imagen navideña de Chantada es otra. Sin renunciar a las luces ni los arcos, la madera asume el rol de protagonista. Por las calles se han colocado diversas escenas típicas de estas fechas señaladas protagonizadas por figuras elaboradas por el equipo de parques y jardines.

Renos, búhos o animales domésticos como burros o cerdos sorprenden a todo aquel que los ve. Aunque puedan parecer infantiles, no solo los niños los disfrutan. Jóvenes, adultos y mayores se paran a ver las historias que cuentan los elementos decorativos navideños.

Imagen familiar en la aldea de Papá Noel en Chantada. MIGUEL PIÑEIRO

Las escenas están repartidas por todo el casco urbano. Destaca la de la Praza do Cantón, cono de luces imitando un árbol incluido, pero también pueden encontrarse por el casco histórico, la Praza de Santa Ana o la Praza de Galicia, que presenta una de las novedades. Los pequeños se lo pasan en grande en la particular casa de Papá Noel instalada en este punto,

Concepción Fernández: "En nuestras casas ponemos adornos nuevos y aprovechamos los de otros años. Lo mismo hace el Concello"

"No supone un gran gasto, porque aprovechamos lo de otros años y las figuras se hacen con madera ya usada. Para mí es muy simple. En nuestras casas aprovechamos los adornos, aunque cada año tengamos alguno diferente. En el Concello creo que conviene hacer lo mismo sin meterse en presupuestos desmedidos, que con la que está cayendo no es lo más adecuado", destaca la edil municipal responsable del área de parques y jardines, Concepción Fernández.

El jefe del servicio, Modesto Varela, subraya, por un lado, el trabajo en equipo y la coordinación con la concejala para hacer la figura. Igualmente valora el aprovechamiento de numeroso material a disposición del Ayuntamiento. Un ejemplo, dice, es la madera de los columpios del antiguo parque de O Sangoñedo, usada en un trineo.

Modesto Varela: "Ou moito me minten todos ou os veciños, e mesmo a xente que chega de fóra, alucinan coa decoración"

"Ou moito me minten os veciños ou a práctica maioría están alucinados coa decoración. Mesmo atopamos xente de fóra, da Coruña ou Valladolid, que nos viron instalándoa e pedíronnos que lles sacaramos fotos", indica Modesto, muy satisfecho con la apuesta.

Está claro que para gustos pintan colores. Algunos son más partidarios del estilo Vigo —ciudad en la que empieza a haber detractores debido al gasto en luz o las aglomeraciones— por el que se decantan en Monforte. Otros prefieren el toque rústico y sencillo de Chantada, similar al de municipios como Allariz.

Sea como sea, no decorar o iluminar un casco urbano por Navidad, se tengan o no convicciones religiosas y gusten o no estas fechas, parece descartado. En Monforte, el sector de los comerciantes apunta que el tener las calles adornadas anima las compras.

María del Carmen Núñez: "La iluminación anima a salir y comprar. Una ciudad sin luces navideñas no tiene ambiente comercial"

"La iluminación es un incentivo para salir, caminar y mirar los escaparates, por lo que es mucho más fácil que la gente entre y compre", opina la recientemente elegida presidenta del Centro Comercial Urbano (CCU), María del Carmen Núñez.

Las pasadas navidades, marcadas por la pandemia, la asociación de pequeños y medianos empresarios de Monforte optó por contribuir a la decoración urbana para contrarrestar la ausencia de actividades y la escasez de gente por las calles. Núñez tiene claro que una ciudad sin luces típicas de estas fechas "no crea ambiente comercial".

Esta Navidad, la primera sin restricciones en dos años, no hará falta la ambientación complementaria del CCU. Eso sí, desde el colectivo han preparado sus propias actividades.

El pabellón del colegio Ferroviario acogerá los días 22, 23 y 24 el ‘Nadalpark’, un multiparque de aventuras con hinchables, juegos populares, toro mecánico, talleres de robótica, cuentacuentos y chocolotada. Además, el CCU ha organizado para el día 24 una visita de Papá Noel, que estará en la Rúa Cardenal de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Hostelería

Es otra de las grandes beneficiadas de este tipo de actos. En Chantada, Víctor Lamas regenta el Café Cantón, situado justo ante una de las escenas estrella. El gran cono de luces, situado a apenas unos metros de su bar, se ilumina cada noche y eso significa "ver xente sacando fotos, moitos rapaces e maiores e tamén familias". Inevitablemente, esta circunstancia beneficia a su negocio, que tiene así la posibilidad de atraer clientes.

Víctor Lamas: "Polas noites, cando se ilumina o cono de luces do Cantón, vén moita xente a facerse fotos"

En la Praza de Santa Ana, la familia de Ana María Fernández, ya jubilada, tiene una frutería y floristería. Al salir, uno se encuentra con más figuras de madera, que simbolizan unos niños pasándoselo en grande sobre una superficie de hierba artificial y unas barcas.

Decoración navideña en Chantada. MIGUEL PIÑEIRO

"Todo este tipo de iniciativas son buenas para el pueblo, que se ve mucho más animado. Además, la decoración aquí es original, no lo de siempre, y me consta que compran las plantas y flores, que encima son de época, en negocios de Chantada", dice Ana.

Fabricando Navidad desde 2006

En Monforte hay una empresa que sabe, y mucho, de decorar cascos urbanos por estas fechas señaladas. Iluminaciones Fernández, creada en 2006, se dedica a fabricar y montar arcos de luz. Trabaja en más de 30 ayuntamientos, entre ellos Monforte, O Saviñao, Sober, Pantón y A Pobra do Brollón. "Este año fue una locura. Creo que tras la pandemia, la gente tiene más ganas que nunca de ver luces en la calle", cuenta el propietario, Benjamín Fernández.

Benjamín Fernández: "Ha sido una locura. Tras la pandemia, la gente tiene ganas de ver luces. Lo que más nos piden son figuras en 3D"

El responsable de Iluminaciones Fernández dice que necesitan 15 días y el trabajo de cuatro personas para tener todo listo. Lo más demandado son "las figuras en 3D, como el cono de la Rúa Cardenal". Benjamín Fernández destaca que el 90% de su luz es led. "Supone un gran ahorro. Un arco consume así 90 vatios y con otra iluminación se va a los 800 o los 1.000", afirma.