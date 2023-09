Foi pioneira en moitas cousas. Esther Teijeiro Lemos foi a primeira muller en facer viño e comercializalo baixo a denominación Ribeira Sacra, desde Pincelo (Chantada). Pero tamén foi a primeira en producilo sen sulfatos. Dicíanlle que estaba tola. Agora a este viño chámanlle ecolóxico.

Pódese seguir facendo viño con 86 anos como ten?

Mentres poida, seguirei. A xente cre que desaparecín do mapa pero se podo ir á viña, ver como nacen e medran as uvas, seguirei indo.

Leva toda a vida vencellada ás viñas. Que supón para vostede todo este mundo do viño?

É a miña vida. Gústame o viño e gústame a natureza en xeral.

Beberá tamén viño a diario...

Si, pero só un vaso a mediodía e outro á noite. Sempre tinto e do meu porque sei que non leva nada de porcallada.

Foi a primeira adegueira de Galicia. Resultou difícil meterse neste negocio de homes?

Foi tremendo. Dicíanme que iba mandar máis có meu home e que tiña eu os pantalóns. Algún día cheguei a pensar que tiñan razón pero, despois, chegaba á casa e dicía: "Pois non, non teñen razón porque eu son rebelde e a xente non o entende. Por que non vou facer o que eu queira?". O Consello Regulador tamén me axudou aínda que, ao principio, non cría en min.

Eu só fixen o que facían meus pais. Eles sempre tiveron colleita sen usar pesticidas

Tamén foi pioneira en facer viño ecolóxico. Como discurriu iso cando este tipo de produción aínda non estaba de moda?

Pasamos a un mundo no que xa non lembramos o que existía antes. Todos debemos pasarnos a ese mundo ecolóxico porque hai moitas enfermidades. Había anos mellores e peores, chovía e viña o sol cando tiña que vir pero non estaba o tempo tan atolandrado como agora!

Meteuse de adegueira e revolucionou o sector prescindindo dos herbicidas e insecticidas...

Dicían que estaba tola! Parecíalles mal porque pensaban que lles quería facer ver que eu traballaba doutro xeito pero eu só fixen o que facían meus pais. Eles sempre tiveron colleita sen usar pesticidas. E, pouco a pouco, decatáronse de que o san é san e o malo é malo.

Foi tamén a primeira en inscribir o seu viño na Denominación Ribeira Sacra. Pódese dicir que foi vostede o motor da produción vitícola na zona?

Daquela dicíanme que ía desgraciar a ribeira pero se non fose por iso, estaría morta. O viño de aquí está mal pagado porque dá traballo facelo. A única máquina que temos é o brazo do home.

Ten no seu haber un Premio á Muller Rural Emprendedora. Considérase un exemplo?

Hai moitas mulleres que merecen premios pero aínda non llelos deron. Mulleres que traballan moito e ben e que lle queren á terra.

Que fai para que os seus viños reciban tamén tantos premios pois a etiqueta Diego de Lemos recibiu a Medalla de Prata ao Viño Tinto e a Medalla de Bronce ao Viño Branco?

O meu viño é como outro. O que podo dicir e que é san. Nunca che fará mal. Se bebes moito del, emborracha, ten 13 graos, pero nunca che dará dor de cabeza. Este viño é a miña alegría. Non lle boto nada de química porque eu sigo pensando que se a terra non bota herba é porque está enferma. Ou tamén o podo dicir doutra maneira: a terra nunca quere estar destapada!