Esther Rodríguez: "Los mayores también tenemos derecho a divertirnos"

El pasado 24 de agosto se celebraron elecciones al Círculo Victoria de Monforte. La candidatura de Esther Rodríguez fue la que sacó más votos y esta mujer revalidó el cargo de presidenta, que asumió por primera vez en 2020.

Su primera etapa como presidenta fue de covid y de obras.

Fueron cuatro años complicados. Primero, por la pandemia. Hubo que cerrar las instalaciones varias veces y había que estar al día de las normas, de los aforos, de los protocolos de limpieza... Además del covid, en esa primera etapa tuvimos que afrontar muchas reparaciones.

Le dio una buena vuelta a las instalaciones.

Pintamos las rejas, pulimos el suelo de la planta de arriba, renovamos gran parte de la iluminación, pintamos las escaleras y colocamos una barandilla... Nos entró el agua dos veces y fue necesario arreglar el baño de caballeros, impermeabilizar el balcón y cambiar algunas bombas.

Para este nuevo mandato que comienza ¿qué se plantea?

En obras tengo pendiente renovar la lámpara del salón de arriba, vamos a limpiar la caldera y lo que nos venga, porque en estos edificios siempre hay imprevistos. Además, me gustaría ampliar actividades.

¿Por ejemplo?

Tenemos clases de bailes de salón, pandereta y gaita todas las semanas y esta temporada incorporamos como novedad taichí. Organizamos bailes todos los jueves, sábados y domingos y preparamos sesiones especiales en otoño, Fin de Año y Carnaval. En Carnaval también tenemos una fiesta infantil. A mayores, a diario, vienen los socios a leer el periódico, jugar a las cartas y tomar algo. En este mandato, si el dinero me deja, me gustaría hacer excursiones y alguna actividad más.

¿Cómo van las cuentas?

Tenemos unos 360 socios. Hicimos muchos socios nuevos desde 2020, pero también hay bajas de gente que enfermó o se murió. La cuota mensual es de ocho euros y las cuentas están saneadas. Tenemos un pequeño colchón para imprevistos, que me da tranquilidad. Pero esto es a base de mirar cada céntimo que se gasta, por ejemplo, la música de los bailes semanales la pongo yo misma.

¿Qué le aporta ser presidenta del Círculo?

Me presenté de nuevo porque me lo pidieron y porque a mí me gusta ver esto bien cuidado. Los mayores también tenemos derecho a divertirnos, a salir un rato y encontrarnos con los amigos. Hay mucha gente que si no tiene el Círculo no sale a ningún lado. Esto nos ayuda a todos, bailamos un poco, nos movemos, hablamos con la gente.

Pero también da trabajo.

Si. Yo paso muchas horas aquí y Lola Costa, la vicepresidenta, y Pablo Rodríguez, el secretario, también le dedican mucho tiempo. Además, uno de lo socios lleva la contabilidad y hace un trabajo enorme. A veces te llevas disgustos y dolores de cabeza a casa, pero importante es que esto funcione.