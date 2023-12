"Estamos muy solicitados, es difícil jugar de portero"

El organizador de la batalla de porteros de Monforte sabe bien lo que se siente al ponerse entre los palos. Iván López defiende actualmente la meta del Chantada Atlético y antes jugó en el Calasancio, el Ferreira, el Lemos y el Atlético Escairón.

¿Cómo van las inscripciones?

Quitando las ediciones en las que incluimos categorías sénior en la batalla, cuando llegamos a 80, estamos en 48 inscritos, lo que supone un récord absoluto siendo solo para fútbol base. Si alguien está interesado, hasta el domingo puede llamar al 652.23.56.24.

¿En qué consistirá la batalla de porteros?

Habrá una portería frente a otra, con distancias que variarán en función de la categoría. En la fase de grupos, octavos, cuartos y semifinales se disputarán dos minutos con un portero en cada meta. Ganará el que haya metido más goles al final de ese tiempo. En la fase de grupos, la victoria otorga tres puntos y el empate, uno. En la final se jugarán dos partes de un minuto y medio, con descanso entre ambas. Parece un formato atractivo.

¿Suele haber mucho público?

Sobre todo padres y amigos, aunque acostumbra a ir más gente también. Cerca de Monforte, solo conozco la batalla de porteros de Ourense. En alguna ocasión se hizo otra en Monterroso.

¿Habrá el día 30 porteros de fuera de Monforte?

Se han inscrito dos de Ribadeo, uno de Foz y otro de Burela. Muchos juegan en el Lugo y vienen también del Celta, el Deportivo, el Compostela o el Pontevedra.

¿Conoce a algún niño que haya apostado por la posición de portero gracias a la batalla?

Sí que hay algún caso. No es obligatorio ocupar el puesto de portero para participar. De hecho, hay muchos jugadores de campo que prueban, porque al final no consiste solo en parar, sino que también hay que marcar goles.

En el mundo del fútbol se comenta que hay pocos porteros y es difícil encontrarlos.

Es cierto, estamos muy solicitados. Queda mal decirlo, pero todos los veranos me suena el teléfono por clubs que buscan portero. Muchos equipos tienen uno solo. Es una posición muy difícil y en fútbol base se puede rotar, pero en sénior, lo normal es que juegue siempre el mismo.

¿Cómo convencería a un niño o niña para ser portero?

Es complicado. Estamos solos en el área y, como suele decirse, si un delantero falla, no pasa nada, entre comillas, pero si lo hace el portero, lo más probable es que sea gol. Les diría que es un gran reto en una posición diferente. La mentalidad es importante. Mucho. Hay que ser fuerte y, si se falla, olvidarse del error y pensar en la siguiente jugada. En ese sentido, yo me considero fuerte.

¿Qué portero del fútbol base monfortino le llama la atención?

Es complicado y no me gusta dejar de lado a los demás, pero me gustan Antón Losada, del Lugo, o Álex Rivas, del Pabellón. En el Calasancio son muy interesantes Óliver Gustavo, Jaime o Alfie Smith. En el fútbol profesional me quedo con Iker Casillas, Ter Stegen y Courtois.