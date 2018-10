A Estación centralizará el culto católico de cinco parroquias rurales de Monforte

La parroquia monfortina de A Estación, situada en el casco urbano de la ciudad del Cabe, centralizará los ritos católicos de cinco feligresías rurales. Los devotos de Ribasaltas, Valverde, A Parte, Chavaga y Reigada tendrán que ir a misa habitualmente a la iglesia del histórico barrio, nacido a partir del auge del sector ferroviario en Monforte en el pasado.

El párroco, José Luis Vázquez Coego, señaló que intentará mantener el mayor número de ceremonias posible en los templos de las cinco parroquias citadas. Aun así, anunció que desde el Obispado de Lugo se plantean suprimir muchos cultos semanales y quincenales y centralizar todo el rito católico en el mismo templo. El motivo no es otro que la ausencia de sacerdotes. En Monforte hay actualmente 30 parroquias -26 rurales y cuatro urbanas- y, según asevera Vázquez Coego, solo seis curas para atenderlas. Su caso es muy particular, pues no llega a los 40 años, pero la avanzada edad de la mayoría de los párrocos supone otro problema en la diócesis.

"Hai que preguntarse por que cada vez hai menos curas e tratar de asumir a realidade que temos enriba", analizó Vázquez Coego. El párroco de A Estación ve necesario "romper co habitual se queremos vivir a fe como ata agora".

La intención del joven sacerdote es, al menos, acudir una vez al mes a dar misa a todas las iglesias que a él le corresponden. Además, ha anunciado que se mantendrán en las zonas rurales las ceremonias en una fecha tan señalada en el calendario católico como el Día de Todos los Santos.

Hace dos años, en una entrevista publicada por este diario con motivo de los 50 años de la constitución de A Estación como parroquia, José Luis Vázquez Coego ya planteaba cambios estructurales en la Iglesia y habló, en concreto, de la posibilidad de sustituir las parroquias por centros pastorales. "Os que van á igrexa na parroquia do lado cren no mesmo e intentan igualmente seguir a súa fe, non ten sentido dividir", comentó en aquel momento.

Coego indicó que el cambio está siendo duro para muchos de sus feligreses, a los que les cuesta desplazarse hasta A Estación para ir a misa. "Temos que buscar alternativas cómodas e que non impliquen distancias moi longas", expresó.

Si Monforte tiene problemas, la situación se agrava en Chantada. Allí hay 36 parroquias y solo tres sacerdotes para oficiar misa en todas ellas tras el fallecimiento el pasado 17 de septiembre de José González Hermida.

De los que quedan, el cura más joven es Manuel Areán, quien suele reunirse con su homólogo de A Estación para charlar. El párroco de Chantada supera por poco la cuarentena. Es de los pocos sacerdotes jóvenes que ejercen en la diócesis de Lugo.

José González Hermida oficiaba en once parroquias chantadesas: Pedrafita, Sabadelle, Veiga, Pesqueiras, Merlán, Líncora, San Fiz, Belesar, Camporramiro, Santiago de Arriba y Vilaúxe. Tras su muerte, las misas dejarán de celebrarse y las asumirá Areán en la iglesia nueva de Chantada, lo que ha provocado cierto malestar entre los vecinos.

En este caso, Manuel Areán celebrará los ritos, como las misas del Día de Todos los Santos y de Difuntos, en el templo principal del casco urbano de la villa del Asma. La edad de los otros dos párrocos de Chantada supera por mucho los 70 años y uno de ellos -Pegerto Torres- ya es octogenario. Este hecho causa preocupación entre los devotos del municipio, que temen que el problema se extienda a las demás parroquias en el futuro.

"Agora mesmo na diocese de Lugo somos uns 250 curas, pero o problema é que a media de idade seguramente se atope ou supere os 70 anos", indicó Manuel Areán. El párroco de Chantada señaló que el problema de la localidad donde él oficia y de Monforte no es único. "Noutras poboacións coma Lalín tamén se centralizou o culto pola falta de curas", aseguró.