España reclama a Bruselas medidas contra Israel y Albares destaca desde Monforte la "valentía" de Sánchez

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este miércoles que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ha sido el líder que más lejos ha ido en la defensa de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y, sobre todo, de la población civil palestina".

Albares hizo estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, durante la visita que realizó hoy a la Ribeira Sacra, acompañado, entre otros, por el presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé.

Precisamente, a preguntas de los periodistas, aclaró que el Ministerio de Asuntos Exteriores no está "preparando ningún viaje de la vicepresidenta segunda" –Yolanda Díaz– a Palestina.

"Quien sí ha viajado a Israel y a Palestina ha sido el presidente del Gobierno. Yo he viajado extensamente por la región en las últimas semanas y voy a seguir haciéndolo. He estado en el Líbano, he estado en Irak, en Arabia Saudí, en Catar, en Emiratos", precisó.

Asimismo, dijo que "hoy mismo, el presidente del Gobierno ha enviado una carta, junto con el primer ministro irlandés, que es fundamental en estos momentos en los que nos encontramos tan preocupados por los civiles palestinos en la zona de Rafah".

Según Albares, "el presidente se ha dirigido, junto con el primer ministro de Irlanda, a la presidenta de la Comisión -Europea-, Ursula von der Leyen, para que se asegure y hagamos todo el esfuerzo posible para garantizar los derechos humanos, la vida de la población civil palestina y el derecho internacional humanitario".

Recordó que lo que se está pidiendo es "un alto el fuego permanente, salvaguardar las vida de miles y miles de civiles palestinos, que en estos momentos están en riesgo si se extienden las maniobras y operaciones militares a la zona de Rafah".

"Estamos hablando de la vida de más de un millón de palestinos cuyas vidas estarían en peligro. Estamos hablando de las vidas de niños, de niñas, de mujeres, de ancianos, de personas que son civiles inocentes y no tienen porque morir. Casi 30.000 palestinos civiles inocentes muertos son más que suficientes", insistió.

"Hacemos un llamamiento al alto el fuego inmediato, a la liberación incondicional de todos los rehenes, al acceso de la ayuda humanitaria a Rafah y al resto de Gaza. Por eso hemos triplicado nuestra ayuda a Palestina", dijo el ministro.

Todo eso, añadió, "que el presidente del Gobierno ha plasmado en una carta que yo califico como muy valiente", una "carta en defensa de la humanidad que nos es común a todos. De la defensa de la vida de inocentes". "Es un mensaje de paz y de humanidad", concluyó

Licencia de armas

El ministro de Asuntos Exteriores ha asegurado este miércoles que "desde el 7 de octubre no se ha autorizado ninguna licencia de exportación de armamento a Israel".

"Quiero ser categórico y trasladar un mensaje muy claro a los españoles. Desde el 7 de octubre no se ha autorizado ninguna licencia de exportación de armamento a Israel". "Mientras exista esta situación de conflicto, no se va a autorizar ninguna licencia de exportación. De hecho, para clarificarlo, porque lo he dicho en dos ocasiones en el Congreso de los Diputados, anteayer sacamos un comunicado", ha insistido.