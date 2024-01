Esforzo e trato persoal, chaves do comercio local

A Deputación de Lugo organizou nos últimos meses de 2023 unha campaña para escoller o mellor comercio das vilas da provincia. Con un sistema de premios para vendedores e compradores, o reto era motivar á xente a mercar no comercio local. Na Ribeira Sacra os máis votados foron os establecementos Entre libros, Nadira Aljayde, Don Bolso e Nuria Fente.

Entre libros foi o comercio mellor valorado polos consumidores de Monforte que participaron na campaña provincial. Para a propietaria da libraría, Ánxela Sánchez, o premio é un recoñecemento a un oficio que é a súa paixón.

"Cando acabei o instituto xa lle pedín a meu pai que me axudase a montar unha libraría no baixo da casa da avoa, pero non me fixo moito caso", lembra. "Despois estudei Administración e Dirección de Empresas, traballei en varias cousas e finalmente entrei coma empregada nunha libraría", engade. Alí estivo 13 anos e comprobou que iso era ao que quería adicarse, así que o 26 de xullo de 2022 abriu o seu propio negocio: Entre libros. "Con moito medo pero con moitas ganas", recorda.

Cando se lle pregunta que ten a súa tenda para que fose a máis votada, tira de tópicos e di que está ben ubicada (na confluencia das rúas Cardenal, Compañía e Roberto Baamonde), ten un amplo escaparate, está ao lado dun colexio e ao carón de lugares de paso coma Correos e o xulgado.

Pero os seus clientes falan de Ánxela Sánchez coma unha "amiga" que move Roma con Santiago por atenderte ben. "Sempre ten boa cara, bota un conto contigo e búscache o que precises", asegura unha clienta. "Coñécenos a todos polo nome", asegura outra.

O caso é que Entre libros funciona ben e cada vez ten máis material para os seus clientes anque o reto non é fácil. "Entre o libro electrónico e Amazon temos moita competencia, pero en Monforte hai bastante afección á lectura e están en funcionamento varias librarías", afirma.

A súa meta é ter nun soldo para vivir facendo o que lle gusta. "Eu non pretendo facerme rica de libreira. O meu plan é vivir tranquila e animar á xente a ler, especialmente á xente nova".

Entre libros acolle presentacións e outras actividades. Pero a medio prazo Ánxela quere traballar máis nesa liña e que aumente a paixón pola lectura. "Gústame ver nenos na libraría. Coa pandemia aumentou o interese dos cativos pola lectura e os xogos didácticos", di.

Almudena Rodríguez, de Nadira Aljayde. C.J.G.

Nadira Aljayde é o nome da mercería que xestiona Almudena Rodríguez Bascoy en Quiroga. Ela comezou hai 22 anos cun negocio centrado en textil do fogar, roupa de cama, toallas... pero pouco a pouco foise adaptandose ás necesidades dos clientes e incorporou mercería, roupa de nenos...

Almudena considera que nesa variedade de oferta está o motivo polo que a votaron os veciños de Quiroga e Ribas de Sil.

Asegura que a súa clientela está configurada por xente da zona, que prefire mercar no comercio físico, "ver e tocar a mercancía", en lugar de facelo por internet.

Explica Almudena que campañas coma a da Deputación son un empurrón para as vendas. "As personas que gañan os vales sempre gastan algo máis". Este ano tocaron dous dos bonos na comarca, na campaña do ano pasado, foron cinco. "Sí que se notaron", di Almudena Rodríguez.

Nuria Fente na súa perrucaría. M.P.

TABOADA. No municipio taboadés o comercio mellor valorado foi a perrucaría Nuria Fente. A súa propietaria comezou a traballar hai máis de dúas décadas. "Cando tiña 16 anos", recorda. "Primeiro con outra perruqueira e hai dez anos, cando ela se xubilou, abrín o meu negocio", apunta, "na Avenida de Lugo".

Para Nuria foi o cariño e a proximidade do cliente o que valoraron os votantes da campaña do comercio. "Aquí temos un ambiente familiar. A miña compañeira e máis eu somos perruqueiras pero tamén amigas e moitas veces psicólogas", comenta. "Nós tentamos darlle cita a todo o mundo para cando precisa, atender aos que chegan con algunha urxencia, estar aí para os veciños", di.

E a cousa non é fácil nunha comarca con poboación moi envellecida. "A xente maior vai morrendo e hai pouca xente nova", asegura. Sobre a campaña explica que "é un recoñecemento, un cariño", asegura.

Giovanna Pereira, en Don Bolso. M.P.

CHANTADA. Na vila do Asma os consumidores votaron polo establecemento Don Bolso. A tenda abriu en 2018 e Giovanna Pereira incorporouse no 2019 ao equipo. O comercio está centrado na roupa, nos complementos e nos bolsos para muller de todas as idades. Ten tamén unha pequena liña de complementos para home.

"O noso reto é dar unha boa atención ao cliente. Tentamos localizarlle unha talla ou un produto que precise, facilitamos a política de cambios, informamos das novidades a través das redes sociais (Facebook e Instagram), collemos pedidos, mudamos os escaparates moi a miúdo para que a xente vexa a mercancía...", di.

Asegura que a situación do comercio local é complicada. "A relación cos outros establecementos de Chantada é moi boa. A noso problema son as grandes áreas comerciais que teñen unhas políticas coas que non sempre puidemos ou soubemos competir. Pero temos unha clientela fiel e agradecida que valora o esforzo que facemos por dar un bo servizo". "Este verán chegaron unhas damas de honra para unha boda que buscaban vestidos iguais, pois conseguímolos", comenta como exemplo.

Conclúe Giovanna que os consumidores valoraron a campaña que fixo a Deputación e foi un empurrón ás vendas.

Volume de vendas de 800.000 euros

A campaña Mellor Comercio da túa Vila estivo financiada con 50.000 euros da Deputación de Lugo e contou coa colaboración da Federación de Comercio de Lugo. A Deputación afirma que supuxo un volume de vendas de «uns 800.000 euros».

Tomaron parte na campaña un milleiro de comercios da provincia e 25.000 consumidores.

En toda a provincia foron premiados 17 establecementos que se repartiron 8.500 euros. Os consumidores que votaron directamente (17.000) entraron no sorteo de 300 vales de compra.

O comercio local representa o 13% do PIB da provincia e mantén 20.000 postos de traballo.