El alcalde de Monforte, José Tomé Roca, inauguró en la tarde de este viernes la quinta edición del Festival do Viño da Ribeira Sacra, que se celebrará hasta este domingo en el Paseo do Malecón de la ciudad. En el acto, estuvo acompañado por una amplia representación institucional, además de por el pregonero, el técnico agrícola y biólogo José Mouriño Cuba, gran valedor de la denominación de origen.

Uno de los aspectos más destacados de esta quinta edición es el incremento del número de bodegas participantes, que aumentó en tres con respeto a la edición de 2022, participando este año 30. Todas ofrecen al visitante la posibilidad de degustar y disfrutar de una amplia variedad de vinos que no dejarán indiferente a nadie en un entorno natural, tranquilo y confortable a orillas del río Cabe.

El alcalde agradeció a los bodegueros "o seu compromiso, esforzo e colaboración, porque grazas á vosa xenerosidade imos poder desfrutar dun evento que proxecta a calidade e a excelencia dos nosos viños nun mercado moi amplo e que fai de reclamo para a comarca de Lemos e para a Ribeira Sacra, como a min me gusta dicir, un pedazo de paraíso no interior de Galicia".

José Tomé Roca añadió que esta "mostra de viño do conxunto da Ribeira Sacra, formada por adegas que representan as distintas subzonas, reforza a imaxe do sector vitícola e dun destino turístico que está de moda e que xira, entre outras cousas, entorno á cultura do viño".

Caseta de una bodega. EP

Por ello, Tomé no dudó en indicar que es obligatorio "saber aproveitar este momento tan favorable, unha oportunidade única para posicionarnos nos circuítos turísticos nacionais e internacionais, ademais a través dun produto tan prestixioso como é o viño gañando novos mercados".

Antes de estas palabras de Tomé, la compañía de danza de Fran Sieira, Neutrx, escenificó un baile en homenaje a los viticultores y, en especial, a aquellos que sacan las uvas en capazos por las escarpadas laderas de los ríos Miño y Sil. Posteriormente actuó la cantautora Sés.

Cata anual

Premiados en la cata del consejo regulador. EP

El festival vitícola organizado por el Ayuntamiento monfortino coincidió con la XXVII Cata dos Viños da Ribeira Sacra, celebrada en la mañana de este viernes en el Parador de la ciudad. Los premios en la categoría de otras añadas fueron, todos medallas de oro, para Casa de Outeiro, de Terrazas de Outeiro Escudo; Don Cosme, de EDV 2015; e Ibio, de Don Bernardino.

Por lo que respecta a blancos, los máximos galardones recayeron en Cuesta de los Olivos, de Finca Míllara (tercer puesto); Viña Vella, de Virxen dos Remedios (segundo), y Sollío, de Juan Alberto Álvarez Rodríguez (primer puesto).

En tintos, en tercera posición quedó Acivro, de Adegas Salvadur; en segundo lugar Peza do Rei, de Adega Cachín; y en primero, Ciudáseis, de María Gloria Alvarín Losada.

A esta edición de la cata interna de los caldos de la denominación de origen se presentaron 26 bodegas con 63 referencias. Todos los premiados y representantes de numerosas bodegas de la zona e incluso viticultores se reunieron en una comida de confraternidad.