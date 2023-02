"Os escudos son unha boa forma de coñecer familias"

Naceu en Triacastela, pero o párroco Jesús Río Ramilo xa é un gran coñecedor de Quiroga e O Courel, a onde chegou hai algo máis de 13 anos. Este sábado ás 18.00 horas presenta na igrexa do Hospital o seu último traballo sobre a comarca. Son 352 páxinas que levan por título Heráldica del linaje Quiroga en Galicia.

Xa ten publicadas obras sobre a historia da comarca ou unha guía sobre a romaxe da Ermida, pero desta volta sorpréndenos cun traballo sobre os escudos de armas. Como xorde a idea?

A razón é un traballo de fin de máster que fixen no ano 2020 coa Uned sobre este mesmo tema. Tiña bastante bibliografía na casa dos anteriores libros e fun comprando máis. Vivo en Quiroga, meu pai e a miñá avoa levaban o apelido Quiroga e, ao final, tes curiosidade. Ás miñas parroquias vén xente buscando a árbore xenealóxica, pero a heráldica é outra boa forma de achegarse ás orixes dunha familia e ás veces é máis fiel e ofrece máis garantías. Con sorte, coa xenealoxía chegas ao século XVI ou XVII. E iso se o que pon o libro é certo! Con todo, ese non era o meu obxectivo.

Que me di da orixe da liñaxe Quiroga e do seu nome?

O investigador Fray Felipe de la Gándara retrotrae a descendencia dos Quiroga a Vasco de Quiroga, tamén coñecido como Velasco Petriz, que viviu no século XII. O nome ten unha orixe toponímica e, na súa forma actual, aparece mencionado por primeira vez en 1215, sendo Velasco Pérez prior da orde de San Juan en León e con quen Alfonso IX realizou varios intercambios.

Como foi evolucionando a heráldica desta liñaxe?

Comezou sendo unha queiruga —por ser un arbusto moi abundante na comarca de Quiroga e o que lle dá nome— e pasou a un carballo. No século XV sumóuselle o lebrel e, paralelamente, apareceron as estacas, que puideron pasar dende os Valcárcel.

Que destacaría das conclusións obtidas co traballo?

Fixen unha comparación entre a distribución do apelido e dos escudos e a conclusión é que se solapan cos territorios baixo o Condado de Lemos. A distribución do liñaxe Quiroga veu moi condicionada pola Casa condal de Lemos e, en menor medida, pola orde de San Juán. En canto ao apelido, segue unha distribución xeográfica norte-sur e está, sobre todo, estendido polo sur da provincia de Lugo.

O lugar escollido para presentar o libro non é casualidade, non si?

A capela de San Juán da igrexa do Hospital, en Quiroga, ten moita heráldica e entender o seu significado é algo que tamén suscita curiosidade. Nesta capela hai unha serie de laudas funerarias facendo de piso. A maioría pertencen á liña de descendencia directa de García Rodríguez de Quiroga, falecido en 1457, e á súa muller, María Álvarez de Losada. Algunhas destas laudas estaban ata hai pouco na parte traseira da igrexa, servindo de paredes a nichos funerarios de varios clérigos. Nos traballos de restauración levados a cabo no ano 2007 trasladáronse ao interior da mencionada capela.