La escritora Celia Díaz Núñez recibe la distinción de Hija Adoptiva de Quiroga

El salón de sesiones del Ayuntamiento de Quiroga vivió ayer una jornada especial con la entrega a la escritora Celia Díaz Núñez de la distinción de Hija Adoptiva del municipio. La también profesora de lengua gallega y literatura reconoció sentirse «prixilexiada, porque teño dúas terras, na que nacín e a que me acolleu, que hoxe me honra como filla adoptiva». Celia Díaz nació en una pequeña aldea de la parroquia de Gondrame, en O Páramo, pero con tres años regresó a la que era la tierra de su madre y a la de la mayor parte de su familia. «Tres dos meus catro avós son orixinarios do val do Sil», dijo visiblemente emocionada durante su intervención.

El acto arrancó con la lectura del acta de la sesión plenaria del 29 de junio del pasado año por parte de la teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento, Ana Núñez. Entonces, la corporación municipal acordó por unanimidad nombrar hija adoptiva de Quiroga a Celia Díaz Núñez «facendo honra aos seus méritos e pola súa dilatada carreira literaria, e porque moitas das súas obras, quizais as máis importantes, están ambientadas nesta vila».

La portavoz de la corporación municipal destacó «a dobre dimensión docente-literaria, que é o que fai de Celia unha escritora especial, comprometida con Galicia e coa súa lingua, e con Quiroga, marco referente das súas obras».

La escritora agradeció la distinción en un cariñoso discurso que arrancó recordando a sus seres más queridos. «Hoxe é un día de lembranzas e ausencias e doen no ánimo. Hoxe fáltame alguén. Falta o meu pai, mais sinto a súa presenza e podo ver o seu sorriso e os seus ollos húmidos da emoción», dijo la homenajeada, que también tuvo palabras para su madre, a la que agradeció su «amor, dedicación, apoio constante e esforzo por que puidese ter a formación que quería ter». Y para sus tres hijos, Celia, María y Alejandro, «de sangue quirogués e aos que lles encanta os paisaxes de vales e montañas».

Celia Díaz Núñez continuó su intervención recordando sus raíces paramesas, «onde conservo a bela casa dúas veces centenaria na que vin ao mundo», y sus primeras vivencias en Quiroga, «as cantigas da avoa Manuela, as visitas dos meus tíos, o locutorio de Celita, despois librería. O poeta alemán Rilke dicía que a patria do home é a infancia. Parafraseando a Antonio Machado, "mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla", eu podo dicir que a miña infancia son recordos de Quiroga, das súas xentes, das súas rúas, de tantos e tantos momentos felices. Lembranzas que atesouro con cariño para nunca perdelas».

El acto contó con la presencia del alcalde de la localidad, Julio Álvarez, que hizo entrega a Celia Díaz Núñez de un pergamino «para que o luza nun sitio importante da súa casa». Tras una pieza interpretada por el grupo de gaitas O Recanto, los presentes en el homenaje finalizaron la cita con un ágape en la casa de la cultura.