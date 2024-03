Escolares lucenses exaltan o potencial da Ribeira Sacra para ser Ben Mundial

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e o diario El Progreso fixeron entrega este mércores dos premios do certame Por que pensas que a Ribeira Sacra debe ser Patrimonio Mundial?. O acto estivo presidido pola presidenta do Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, e o conselleiro de Cultura en funcións, Román Rodríguez, quen enxalzaron o "talento" de todos os gañadores.

Na modalidade de redacción e na categoría de secundaria, o máximo galardón foi para Emma López Rivero, alumna de 4 curso no IES Leiras Pulpeiro, mentres que na categoría de primaria foi para Julia Lage Vázquez, que cursa 5º no Ceip Veleiro Docampo (Castro de Rei). Na modalidade de debuxo, a gañadora en secundaria foi Clara Casas Menán, estudante de 4º no Centro Educativo Galén, e a de primaria foi Julia López Rivero, alumna de 6 curso no Menéndez Pelayo.

Debuxo gañador en Eso, obra de Clara Casas Menán

A presidenta do Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, abriu o acto remarcando que é "todo un orgullo" outorgar un premio destas características e agradeceulle ao conselleiro de Cultura a convocatoria xunto ao diario dun certame no que os escolares demostraron que "si é posible que a Ribeira Sacra chegue a ser un Ben Mundial".

Así mesmo, Montenegro deu os parabéns a todos os que resultaron premiados no concurso, algo que ten "moito mérito" e que a través dos seus talentosos debuxos e redaccións amosaron "todo o que é a Ribeira Sacra", e tamén "ás profesoras e profesores que posibilitan que isto se leve a cabo".

Debuxo gañador en primaria, de Julia López Rivero

Pola súa parte, Rodríguez quixo poñer en valor a celebración dun certame "moi emotivo" que pretende que as novas xeracións se fagan eco da importancia da Ribeira Sacra. "Estou seguro de que, dentro duns anos, estes nenos sentirán un tremendo orgullo por ter vivido, pintado e escrito o que representa o sentimento por este lugar", destacou o conselleiro, para engadir que "estamos máis preto ca lonxe" da consecución do recoñecemento como Ben Mundial deste territorio.

A gañadora na categoría de redacción, a alumna de 4 curso de secundaria no IES Leiras Pulpeiro, Emma López, amosouse "moi emocionada" ao resultar vencedora na convocatoria escolar, explicando que para a realización do seu traballo se inspirou en "fotografías e artigos" sobre o lugar. "Sempre me gustou moito escribir, sáeme de forma moi natural e non quixen perder esta oportunidade", relatou.

O acto contou, ademais, coa presenza de Iván Parga Pérez, alumno de 2 curso de secundaria no IES Leiras Pulpeiro e que recibiu o segundo premio na modalidade de redacción; Eesha Yasir e Alicia Vide Lugo, alumnas de 6º e 5º de primaria no Ceip de Samos, quen se fixeron co segundo posto nas modalidades de redacción e debuxo respectivamente. Tamén acudiu Leire González Prieto, que cursa 5º de primaria no Ceip Veleiro Docampo e que foi terceira premio en debuxo.

As propostas gañadoras en cada una das categorías do certame recibiron de premio unha tableta, unha cámara fotográfica e un altofalante con conexión USB.

Redacción galardonada en secundaria, de Emma López Rivero

Penso que en Galiza somos moi afortunados por, entre outras cousas, as paisaxes. Temos marabillosas paisaxes e a Ribeira Sacra non ía ser menos. Unha terra moi fermosa situada entre Lugo e Ourense, cuxa paisaxe integran, ademais dos ríos e a vexetación, algúns elementos formados polo home, mais están totalmente combinados.



Á parte do que se pode ver simplemente ollando arredor de nós cando nos situamos neste lugar, cabe destacar que hai moítisima cultura agochada detrás dela. Xa soamente coñecendo a súa historia ou simplemente ollando todos os mosteiros e igrexas que hai.



Por motivos como a súa historia creo que a Ribeira Sacra debería ser Patrimonio Mundial. Eu sempre pensei que historias que veñen de moitos séculos, neste caso da Idade Media, xa teñen algo especial.



En segundo lugar, polo que tamén dixen, os mosteiros e as igrexas. Temos marabillosos sitios onde poder practicar a relixión, entre eles o mosteiro de San Salvador de Ferreira de Pantón. A relixión tamén é cultura. Forma parte do día a día dunha sociedade, polo que me parece outra razón máis.



Ademais posuímos a gran sorte de poder aproveitar as asombrosas vistas do Canón do Sil ou ir nun catamarán polo río. Para min son os motivos máis fortes xa que podemos contemplar as admirables vistas de maneira dinámica no caso do catamarán ou dende unha altura de vertixe no caso do canón.



Por outra parte, outro dos motivos máis relevantes para min son as vides. Esconden tamén grandes cantidades de cultura e costumes. É moi interesante ver de onde sae o famoso viño da Ribeira Sacra, ademais da parte sacra, as bodegas…



O sendeirismo é unha actividade que fomenta a aprendizaxe e conéctanos con nós mesmos! Por iso unha das principais causas que poderían levar a conseguir por fin a proclamación da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial sen dúbida son as rutas de sendeirismo que oferta —en Castro Caldelas, por exemplo— ou as paisaxes que brindan estupendos miradoiros —como o de Los Balcones de Madrid—, nas cales tamén se pode practicar este deporte.



Por último, e non por iso menos importante, que haxa vilas históricas como por exemplo Monforte de Lemos, onde de feito está o ‘Escorial’ de Galicia, ou Castro Caldelas, que ten un castelo que se remonta ao século XIV.



Aínda que non nomeara todas as posibles actividades ou sitios que hai para facer ou ver neste lugar, as que escribín son para min as principais causas para que o espazo da Ribeira Sacra sexa recoñecida como Patrimonio Mundial. É unha xoia galega que o merece totalmente! Fomenta moitísimas cousas e hai que coidala para que nos dure moitos séculos máis.

Redacción galardonada en primaria, de Julia Lage Vázquez

A Ribeira Sacra



Único lugar, impresionante paisaxe, no interior de Lugo e Ourense, ao longo dos cauces do Miño e do Sil, un fermoso manto verde cobre as súas ribeiras na primavera e no verán, que mudan a cores amarelas a vermellas no outono.



Alí é onde a viticultura se fai chamar heroica e non lle falta razón, onde o traballo se segue a facer como antigamente.



Impoñentes pendentes forman a Ribeira Sacra, dividida en bancais de pedra que a xente do lugar chama muros.



O clima do lugar e as características do terreo fan que o viño que alí se produce sexa diferente, distinto a calquera outro, con denominación de orixe propia.



Quen non escoitou falar da arte románica que alí se esconde?



Son moitas igrexas e mosteiros que forman a ruta románica e están espalladas polos concellos que teñen o privilexio de formar parte deste patrimonio noso, da nosa Ribeira Sacra.



Así, por exemplo, podemos atopar a igrexa de Santo Estevo de Ribas do Miño, co seu rosetón, e a igrexa de San Paio de Diomondi, co seu palacio hoxe convertido en albergue, no Saviñao; a igrexa da Cova, en Pantón, ou a igrexa de San Nicolás, en Portomarín.



Son moitas as cousas que fan da Ribeira Sacra un lugar especial e non menos importantes son os seus encoros: o de Belesar, o dos Peares...



Quen a visita pode desfrutar dun paseo en catamarán polos seus encoros e das súas vistas nalgún dos moitos miradoiros dos que conta —en Ribas de Sil, no Cabo do Mundo...—, saborear os seus caldos visitando as súas adegas e, como non, gozar das súas tradicións, festas, etc.



Cada pequena gran cousa forma parte do seu patrimonio, do noso patrimonio, dun patrimonio que merece ser Patrimonio Mundial.