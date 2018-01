No te enredes en la red es el nombre que Javier Saco, profesor de Tecnología en el colegio monfortino de los Escolapios, ha elegido para el proyecto que busca concienciar a sus alumnos de segundo de Eso acerca de los peligros que conlleva hacer un mal uso de las redes sociales y de internet. Ha intentado adaptar los contenidos a la materia que debe abarcar la asignatura en este curso y que logró desarrollar en un plazo de tres semanas.



"Había un baleiro curricular moi preocupante. Non se trata todo o relacionado con internet de maneira prolongada, ata agora só se facían titorías moi puntuais", señaló el docente promotor del proyecto. Javier Saco aseguró que ningún plan de estudios abarca las tan actuales redes sociales hasta cuarto de Eso. Según él, entonces es "tarde, pois os nenos cada vez entran antes en contacto con estas ferramentas tan poderosas". El profesor añade que, además de accederse a las opciones que ofrece internet a edades muy tempranas, se hace "cunha total inxenuidade á hora de empregalas".

El proyecto abarcó el acoso, el envío de fotos comprometidas o el contacto con adultos a través de las redes sociales

El proyecto llevado a cabo por Saco trabajó con tres problemáticas muy concretas que los adolescentes debían "coñecer ben para reflexionar sobre elas".Eran el acoso, el envío de fotos comprometidas o el contacto con adultos a través de internet. La meta consistía en hallar posibles soluciones ante estas situaciones negativas y diseñar eslóganes con el objetivo de que creasen una consciencia, incluso, entre sus compañeros de otros cursos.



En total, fueron 45 estudiantes de entre 13 y 14 años de edad los que trabajaron estas cuestiones. Javier Saco cree que el resultado final ha sido muy positivo. "Non descarto volver máis adiante a este tema. Os rapaces fixeron traballos moi creativos", dijo el docente.



La medida también ha sido bien acogida entre los padres de los alumnos. "Vírono moi ben, porque é un problema difícil de atallar ao ser aínda moi descoñecido", explicó Saco. El profesor detalló que en muchas ocasiones ese desconocimiento desemboca en una "prohibición a empregar as redes sociais". Su planteamiento está enfocado a "mergullarse cos alumnos en internet e axudarlles a pensar como se debe actuar".



La ambición del docente a largo plazo es que este proyecto se mantenga y que cada año sea un poco más efectivo. "No día de hoxe non hai outro aspecto tan importante coma este na educación dos nenos", aseveró Javier Saco, que apuesta por crear "contidos específicos sobre as redes sociais e internet". El profesor concluye que en la actualidad hay pequeños que se sumergen en la red "coñecendo a teoría, pero sen pararse a pensar".