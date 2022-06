Escola de natureza e loita contra os lumes

Un lume forestal ameazou 20 metros cadrados de superficie en Taboada. Así comezaría unha pequena información nun xornal se o devandito incendio tivese sido de verdade, pero era un simulacro preparado por brigadas forestais para ensinarlles aos nenos do colexio Xoán de Requeixo de Chantada en directo como se combaten as lapas.

Antes participaron nesta actividade alumnos e alumnas do colexio de Taboada. Desta volta foi a quenda do Xoán de Requeixo, nunha xornada na que a clase celebrouse ao aire libre, en contacto coa natureza para aprender a respectala, valorala e coidala.

"Foi un incendio controlado e supervisado, por suposto. A actividade resultou moi útil e os nenos saíron encantados", indicou Alberto Ledo, brigadista responsable da iniciativa.

Nese perímetro de lume de 20 metros cadrados, e sempre baixo a atenta vixilancia dos brigadistas, os escolares colleron as mangueiras e lanzáronse prestos a sofocar o incendio. Foi tamén un xeito de concienciar contra unha das peores lacras que sofre cada ano Galicia.

AUTÓCTONAS. Antes do lume, os alumnos do Xoán de Requeixo prantaron algúns exemplares de árbores autóctonas cedidas polo Centro de formación e experimentación agroforestal de Lourizán. No futuro nacerá alí un pequeno bosque de teixos, serbais, acebos, sobreiras, vidueiros, érbedos ou salgueiros.

Asistiron 90 alumnos de primeiro, segundo e terceiro de primaria e no simulacro participaron só os de máis idade

"O obxectivo é que os nenos entendan que fomentar as árbores autóctonas é outro xeito de prever e combater os lumes forestais", explica Alberto Ledo.

Nesta acción colaboraron -ademais do colexio, por suposto- os responsables do distrito forestal VII, efectivos do Concello de Taboada, estudantes da USC e colaboradores do proxecto Facing Fire. No espazo, facilitado pola fundación Condado de Taboada, colocáronse unhas etiquetas para o futuro recoñecemento das especies prantadas.

A DEMOSTRACIÓN. Co lume prendido, os profesionais falaron primeiro aos nenos e nenas de que materiais empregan para a extinción dos lumes nos montes, cales son os seus vehículos, que epis necesitan poñer para protexerse e como se comunican no medio dunha actividade, sempre en función do tempo dispoñible.

En total asistiron 90 alumnos, de primeiro, segundo e terceiro de primaria. Os de máis idade foron os que colaboraron máis activamente no simulacro de incendio forestal, que impresionou os cativos malia ser só unha simulación. Imaxinen o que pode acontecer se o lume é de verdade.

FLORA E FAUNA. Non foi a de Taboada a única actividade relacionada coa natureza preparada polo colexio Xoán de Requeixo. Un bo número de alumnos saen estes días, aproveitando o bo tempo e a calor, das aulas para ir polo paseo fluvial de Chantada e identificar as árbores e aves que alí, á beira do río Asma, se poden ver.

Axudados por prismáticos, os pequenos foron ollando para os diferentes exemplares e mirando nunhas cartas coas características de cada un para identificalos correctamente e logo completar unhas fichas.