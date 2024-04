"A escola e os medios non axudan en nada a que se lea en galego"

A literatura galega contada aos escépticos é o novo ensaio de Manuel Veiga Taboada (Monforte, 1960). Este doutor en Ciencias Políticas e Socioloxía, xornalista e escritor analiza as razóns desa realidade e fai unha interpretación da literatura recente.

Que o motivou a escribir o ensaio?

Ás veces semella que hai dous mundo separados. Un, o dos lectores en galego, e outro, o dos lectores en castelán. Este libro tenta un pouco comunicar eses dous mundo. Nas librarías a porcentaxe de libros en galego que se compran é dun 8 por cento. En catalán, a cifra chega ao 30 por cento, que semella máis razoable. A cuestión é saber por que pasa iso incluso entre xente que está a favor do galego.



Cal é a razón de que a xente que fala en galego ou está a favor del non lea en galego?

O primeiro de todo é que a oferta en castelán é maior. Tanto de libros escritos en castelán como libros de calquera parte do mundo traducidos ao castelán. Hai outro factor relacionado co ensino. Nas escolas a lingua vehicular é o castelán. O galego é unha materia máis, coma o inglés. En consecuencia, cando eses mozos len tamén o fan en castelán. Hai un terceiro elemento que é o dos medios de comunicación, que usan o castelán case sempre. Iso todo xera un ambiente que non favorece en nada a lectura en galego. Ademais, está a percepción de calidade.



Que quere dicir?

Os lectores confían máis na calidade da gastronomía ca na calidade da nosa literatura. A xente ten na mente que a literatura en galego é de segunda.



Que se pode facer contra iso?

Este ensaio pretende un pouco iso. Sen caer en falsas loanzas, falar dos autores e da súa obra. Pero tamén hai que destacar que moitas obras en galego levan anos gañando premios nacionais, iso quere dicir algo.

Entre os autores que cita no ensaio hai varios da Ribeira Sacra. Entre eles, Lois Pereiro, Olga Novo ou Afonso Eiré.

Considero que teñen un elemento en común moi interesante. Os tres foron, dous deles siguen sendo, moi innovadores. Fixeron cousas moi distintas, cada un no seu rexistro, á súa maneira.



Por exemplo?

Lois Pereiro fixo un tipo de literatura moi específica, unha literatura das marxes —sen ser un termo despectivo— é unha literatura moi diferente. No caso de Afonso Eiré a innovación está moi relacionada co xeito no que el presenta o medio rural. Estamos moi afeitos a que a xente fale do rural dende fóra, coa visión paternalista ou ecoloxista. Pero Afonso Eiré fala dende dentro. Aborda unha realidade que coñece ben (é do rural) sen distorsión.

E Olga Novo?

Olga Novo ten unha capacidade especial para ir do local ao universal, do popular ao culto. Da literatura máis surrealista e cosmopolita ao máis local. Ten a capacidade de mesturar nos seus versos o refraneiro dos avós cunha cita literaria do máis selecto.



É posible cambiar esa realidade da literatura galega que vostede describe?

Tamén depende un pouco do horizonte que marquemos. Está claro que pasar do 8% que falabamos antes ao 30%... Igual é complexo, pero se aspiramos a un termo medio, a, por exemplo, un 15% é posible.

Que se pode facer?

Ten que mudar ese ambiente do que falamos e darlle un espazo de igualde. Sempre temos unha visión co galego moi proteccionista e conservacionista e hai que poñelo nun lugar de igualdade. No ensino, nos medios de comunicación...

Que autores recomendaría se alguén se anima agora a ler en galego e non sabe por onde pode comezar?

Co que gusta o xénero policíaco podería recomendar a Domingo Villar, Diego Ameixeiras ou Pedro Feixóo. Nomear a Ledicia Costas. Pero ningún deles precisa da miña promoción. A min gustaríame falar de Berta Dávila ou de Eva Moreda. Berta Dávila escribe moi ben, tivo varios premios a nivel nacional e internacional, e aínda é moi nova. Eva Moreda é de Ribadeo pero vive en Escocia, por iso creo que non se coñece o seu traballo como debera.



En que traballa vostede agora?

Dentro de pouco publicarei coa editorial Aira un ensaio para a xente que quere comezar a escribir, unhas recomendacións sobre como empezar nisto.

Para cando unha actividade en Monforte con Manuel Veiga?

Se puidese pasaría en Monforte a metade do ano. Son monfortino ao cento por cento e gustaríame que as miñas obrigas en Vigo me deixasen ir máis a Monforte.