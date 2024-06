Escoba de Platino para Monforte por su gestión de la basura orgánica

El alcalde de Monforte, José Tomé Roca, recogió en Madrid el premio Escoba de Platino 2024, otorgado por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente (Ategrus) en el marco de la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente.

Monforte recibió un galardón que se concede a ciudades que apoyan, premian y difunden las buenas prácticas en la gestión de los residuos y de la limpieza urbana, así como por la elaboración de proyectos y por el desarrollo de tecnologías que permitan una gestión sostenible del medio ambiente.

José Tomé Roca indicó que tal galardón "supón a culminación do traballo ben feito cando no ano 2023 iniciamos o programa de implantación da recollida de lixo orgánico no concello, sendo un dos primeiros concellos da provincia de Lugo en facelo".

Ategrus indicó que el premio se concedió por el plan de gestión de materia orgánica "adaptado a las necesidades de los ciudadanos en el ámbito urbano mediante sistema de cubeo, puerta a puerta, y en el periurbano a través de contenedores con cierre de llave y en la zona rural entregando compostadores individuales para que los vecinos produzcan su abono".

El regidor monfortino destacó que se lleva a la planta de San Cibrao das Viñas "unhos 25.000 quilos ó mes. Tendo en conta que non hai servizo de recollida os domingos, son 1.000 quilos diarios de media os que os monfortinos depositan nos colectores que habilitamos especificamente para elo".

Monforte, la ciudad que más residuos recoge

Tomé añadió que "somos a cidade que máis recolle, dado que nestes momentos xuntamos o mesmo volume de materia orgánica en Monforte como no resto da provincia de Lugo e Ourense xuntas". También subrayó que en "Lugo cidade aínda non se iniciou a recollida selectiva deste tipo de residuos e no norte da provincia, solo está implantado en Burela e Viveiro".