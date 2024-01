O Entroido xa está no forno

O Entroido en Santiago de Arriba faise con moita paciencia, agarimo e respectando paso por paso unha tradición ancestral, que sobreviviu grazas aos veciños, que foron recollendo e transmitindo o xeito de darlle vida cada ano aos volantes, os maragatos e os mecos. Non é doado manter as vestimentas en bo estado e moitos dos seus complementos son auténticas obras artesanais, que obrigan a botar moitas horas.

O matrimonio composto por Juan González e Marisé Rey é un dos piares do Entroido Ribeirao. Dende hai anos encárganse da confección das máscaras e os puchos dos volantes, que saen dun laborioso proceso previo a acaparar os focos de moitas cámaras nos días de festa.

É na súa propia casa, típica do rural, onde instalan a súa particular fábrica de Entroido. Máis concretamente, na cociña. Alí teñen pasado moitas tardes Juan e Marisé, paseniño preparando as máscaras e os puchos, traballo que antes fixeron outros veciños da citada parroquia chantadesa.

"Unha muller tiña as formas das máscaras, que son sempre as mesmas, e ela ensinoume a facelas. Marisé, que fai as flores, aprendeu doutra", indica Juan González en plena operación. Antigamente, engaden, era habitual que cada vivenda de Santiago de Arriba se encargara dunha tarefa. Agora, a maioría asúmenas eles.

As máscaras

Téñenas feito de moitos tipos de madeira, entre elas castiñeiro, carballo ou nogueira. Faise unha para cada volante e todos os anos teñen que renovalas. Juan di que no Moredo, o lugar epicentro da festa do Entroido Ribeirao, gárdase unha careta que ten máis dun século de existencia. "Ata o de agora sempre a empregamos", afirma.

Juan fixo algunhas formas novas para as máscaras e conservou outras máis vellas. "Todo é a man, como se fixo sempre", asegura. Emprégase auga con fariña a modo de pegamento, úsanse dúas capas de papel para poñer por riba da madeira, ponse unha de tea para darlle resistencia, colócanse outras dúas de papel por riba e métese todo no forno.

Na calor da lareira botan as máscaras arredor dunha hora para despois furalas. Con ferro quente, que pasou antes tempo no lume, fai Juan os buratos dos ollos, a boca e os laterais, onde se colocan as gomas.

Así quedan listas as máscaras para ser portadas polos volantes, os grandes protagonistas do Entroido Ribeirao. Estes personaxes percorren as hortas avanzando a pequenos saltos, facendo soar os seus cintos de campás. É unha chamada ao bo tempo e as colleitas produtivas na primavera.

Un dos obxectos que portan e máis chaman a atención é o pucho. Grande, vistoso e cheo de colonias de cores (como se lle chaman ás cintas) e pétalos de flores, tamén feitos a man. Marisé Rey é a especialista desta parte do traballo dende hai 25 anos.

O pucho

O Entroido Ribeirao divide o seu curto calendario en catro celebracións. A primeira é o Domingo Lambedoiro, que xa será o próximo, día 28. A segunda é o Domingo Corredoiro (4 de febreiro), ao que seguen o Domingo de Entroido (11 de febreiro) e o Martes de Entroido (13 de febreiro). Marisé conta que algúns anos "temos feito un pucho para cada día", pois é habitual que se estrague pola chuvia ou polo simple uso.

No Entroido Ribeirao, os volantes levan tres puchos. O maior leva máis de 90 flores, o mediano 70 e o pequeno, 20. Marisé fai as flores e os pétalos con papel, un a un e tamén a man, folla a folla. "O pucho faise sempre nos días previos, cando xa está preto o Domingo Lambedoiro", di Marisé. O seu home asinte. É un traballo de varias semanas. Non vale con poñerse a xornada anterior.

Así pode botar varias tardes, horas e horas, preparándoo todo mentres outros integrantes da asociación que organiza o evento ultima outros detalles, non menos importantes. Hai un tempo que Iván González, un dos dous fillos de Juan e Marisé, asumiu responsabilidades á hora de preparar o Entroido de Santiago de Arriba, que sempre recibe a outros de Galicia polo Domingo Lambedoiro nunha particular mascarada rural que polas mañás percorre algunhas rúas de Chantada.

Marisé fai dende hai 25 anos o pucho dos volantes. MIGUEL PIÑEIRO

As outras figuras

As vestimentas dos maragatos, que son os personaxes que vixían que os volantes non teñan ningún percance no seu camiño, consérvanse, segundo explican Juan e Marisé, dun ano para outro. Levan peles naturais de animais (coellos, cabras, ovellas, teixos ou raposos) curadas artesanalmente.

Os mecos, que representan escenas cotiás e de actualidade dende un punto de vista satírico, completan o elenco de figuras dun Entroido onde o traballo e o tempo investido polos veciños, tanto á hora de facer como de transmitir, antóllase fundamental.

Por certo, no Entroido Ribeirao absolutamente ninguén se disfraza. Eles o que fan é vestirse.