O Entroido Ribeirao segue co seu paso ancestral polas hortas da parroquia chantadesa de Santiago de Arriba. A segunda xornada do tradicional festexo foi o Domingo Corredoiro, no que os volantes, protexidos polos seus inseparables maragatos, volveron pedir por condicións atmosféricas favorables que garantan as boas colleitas na primavera.

Moita xente deuse cita no Moredo, onde se celebran os actos, para ser testemuña dun programa que seguirá esta semana co Domingo de Entroido. O Martes de Entroido virá a despedida, co habitual choro do pucho que di adeus a semanas de troula e sátira.

Os volantes, ao seu paso por Santiago de Arriba. CARLOS CASTRO

Está previsto que os personaxes do Entroido Ribeirao abran este sábado o desfile de comparsas que se desenvolverá polas rúas de Chantada. Dende o Concello destacaron que unha das ideas de mover de data esta actividade festiva, que outros anos era os martes, foi precisamente para favorecer a participación dos volantes e os maragatos no desfile e que o Martes de Entroido só se desenvolvan os actos en Santiago de Arriba.