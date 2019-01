El Entroido Ribeirao reclama la casa escuela de O Moredo para darle uso

El Entroido Ribeirao reclama el edificio de la antigua casa escuela de O Moredo (ubicada en Santiago de Arriba) para arreglarla y usarla como local social de esta parroquia de Chantada y almacén para su material. Entre sus ideas se encuentra también la de habilitar en el inmueble un museo sobre su actividad.

Según indicó el presidente del colectivo, Iván González Rey, el local presenta un estado absolutamente ruinoso al estar plagado de goteras, grietas y manchas de humedad. Por esa razón, el representante del Entroido Ribeirao pide al Ayuntamiento que actúe en pos de rehabilitar las instalaciones.

"O ideal sería unha concesión en precario, para que os veciños da parroquia poidamos usar a casa escola sempre que a necesitemos", matizó Iván González, quien señaló las dificultades de los miembros de la asociación para desarrollar su actividad. "As vestimentas temos que gardalas en casas particulares e todos os arranxos e investimentos saen do noso peto", aseguró.

Esta precaria situación se da a pesar de que el Entroido Ribeirao está considerado, tras la declaración de la Ribeira Sacra como Ben de Interese Cultural (BIC) en la categoría de bien inmaterial. La festividad comparte esta distinción con el Oso de Salcedo, otra jornada propia del Entroido en la comarca que se celebra en A Pobra do Brollón.

El edificio que el Entroido Ribeirao quiere emplear como museo y almacén de su material se encuentra justo en el lugar donde finaliza cada año el Domingo Lambedoiro en Chantada. Se trata de un inmueble de dos plantas. En la primera se encontraban las aulas donde los niños de la parroquia iban a clase en el pasado y en la segunda residía la maestra.

Ahora el local se halla muy deteriorado y el Entroido Ribeirao lo considera clave para ayudar a poner en valor su actividad y contribuir a que Santiago de Arriba disponga de un local social donde reunirse sus habitantes. "A todas as parroquias lles están cedendo as casas escola e a nós non nola dan nin a tiros", denuncia Iván González.

HISTORIA. Volantes, maragatos y mecos son los personajes típicos del Entroido Ribeirao. Los primeros hacen una llamada al buen tiempo a su paso por las huertas y los segundos los protegen. Los últimos satirizan la actualidad.

El de Santiago de Arriba es el único Entroido que sobrevive en las parroquias que conforman la ribeira de Chantada. Antes los había en Vilaúxe, Nogueira, A Sariña, San Pedro y Camporramiro.