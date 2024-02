As malas previsións meteorolóxicas obrigaron a trasladar, ou mesmo suspender, moitas actividades de Entroido. Non foi o caso do ribeirao. Pola parroquia chantadesa de Santiago de Arriba saíron de novo, como levan facendo cada domingo dende o pasado 28 de xaneiro, os volantes, os maragatos e os mecos para facer das súas outra vez.

O Entroido Ribeirao comeza cos volantes percorrendo as hortas, unha petición de bo tempo e colleitas produtivas en primavera. Avanzan a pequenos saltos, facendo soar as súas campás e vixiados polos maragatos, ou peliqueiros, que coidan de que non padezan ningunha incidencia no seu particular traxecto.

Despois do ritual dos volantes chega o momento dos oficios. Protagonízanos os mecos, que representan escenas teatrais satíricas, sobre temas de actualidade ou historias que acontecen na parroquia. O seu papel é de pura transgresión e onte provocou un bo número de gargalladas.

Un grupo de volantes. MIGUEL PIÑEIRO

Non houbo tanta xente no Domingo de Entroido coma no espectacular Domingo Lambedoiro, onde se xuntou unha impresionante cantidade de público. E de fotógrafos tamén. A cifra de cámaras que buscan inmortalizar o Entroido Ribeirao adoita ser moi importante. Por iso, os seus portadores non se libran tampouco das parodias.

Houbo dúas persoas disfrazadas de fotógrafos, satirizando a súa labor durante as actividades. Repartían, ademais, unha especie de manual de boas prácticas, no que, por exemplo, ínstase a non entrar en lugares privados, como as propias hortas, ou a non achegarse demasiado aos personaxes mentres estes actúan, entre outras pautas de comportamento.

Unha particular representación dun parto durante os oficios. MIGUEL PIÑEIRO

Aínda queda un día para gozar en Santiago de Arriba. Será este Martes de Entroido, que protagonizará o choro do pucho.

A saída do Oso de Salcedo na Pobra do Brollón

O de este luns é un día marcado en vermello no calendario de Entroido na Ribeira Sacra, pois está prevista a furiosa saída do Oso de Salcedo, na Pobra do Brollón. Xunto cos criados, esta figura ancestral tinguirá de negro a quen apareza no seu camiño.

Ás 17.00 horas comezarán as baixadas do oso coa súa impoñente vestimenta feita con entre 30 e 40 quilos de pel de ovella, ao que hai que engadir o coiro da máscara e o trapo das gadoupas. Un rol só apto para fortes, e máis se chove e o traxe móllase.

Ademais da saída do oso, a parroquia de Salcedo terá un pasarrúas da charanga Terras de Bibei, o grupo Mekanica Rolling Band e Duendeneta. Ás 21.00 horas haberá unha cea popular e dende a medianoite actuarán M-3 Show e DJ Luismi para pechar un día de auténtica festa na Pobra do Brollón, que coma sempre vivirá intensamente o seu Entroido.