Un Entroido primaveral en Chantada

O Entroido Ribeirao é unha chamada ao bo tempo e as colleitas produtivas na primavera, pero este ano case que a estación de Vivaldi fixo caso de máis. Chegou anticipadamente a Chantada, en forma de temperaturas espectaculares e sol, e iso animou aínda máis un xa sempre divertido Domingo Lambedoiro.

A xornada inaugural do Entroido Ribeirao non defraudou. Público a esgalla e decenas de cámaras fotográficas acumuláronse na parroquia de Santiago de Arriba para gozar dunha actividade ancestral, que persiste grazas aos veciños que a conservan.

Na primeira hora da tarde, puntuais, os volantes e as súas inconfundibles campás fixeron a incursión polas hortas acompañados dos maragatos, sempre vixiantes para que nada lles suceda no seu camiño. Alí estaba tamén o volante xefe, portando o impresionante pucho de pétalos e cintas de cores que tantos eloxios acapara en cada edición.

Son os personaxes fundamentais do Entroido Ribeirao xunto cos mecos. As vestimentas vermellas e amarelas dos volantes combinan perfectamente coas máscaras feitas a man por Juan Carlos González e no pucho distínguense as horas de traballo botadas por Marisé Rey. Iván, fillo dos dous, é quen dirixe dende hai anos un desfile ao que chegan centos de persoas de toda Galicia.

O percorrido remata no lugar do Moredo, cunha gran festa de Entroido entre o colectivo local e todos os invitados, que nesta ocasión foron cinco: o Oso de Salcedo (A Pobra do Brollón), os Fulións Rurais de Viana do Bolo, os Troteiros de Bande, os Felos de Esgos e os Farrumecos de Sobradelo.

O son de campás dos volantes espertaron a Chantada pola mañá. O pasarrúas do Domingo Lambedoiro levaba sen celebrarse dende 2020, xusto antes de que a pandemia do covid-19 interrompese o Entroido Ribeirao durante dous anos. Non houbo nin en 2021 nin en 2022.

Volveu con moita forza. Moitos non lembraban un Domingo Lambedoiro coma o deste domingo, con tan bo tempo e semellante cantidade de xente. Polas rúas de Chantada, os seis entroidos fixeron das súas, divertíronse co público e abriron o apetito para o que estaba por chegar.

En Santiago de Arriba, a versión máis rural do Entroido Ribeirao colle protagonismo. Só os volantes e os maragatos poden entrar polas hortas, prohibidísimas, como é lóxico, para todas as demais persoas pola súa condición de privadas.

Detrás deles correron o oso de Salcedo e os seus criados, máis tranquilos que cada Luns de Entroido, posiblemente gardando folgos para tinguir ese día de negro a todo o que se cruce no seu camiño na Pobra do Brollón.

Os misteriosos farrumecos de Sobradelo coas súas máscaras brancas, os felos de Esgos e as súas inseparabales madamas e os facilmente identificables troteiros de Bande abríronlle paso aos Fulións Rurais de Viana do Bolo, encargados de pechar o desfile a golpe de tambor e liderados polos impoñentes boteiros.

A festa alongouse durante toda a tarde e boa parte da noite no Moredo. Foi só a primeira. Nunha semana virá o Domingo Corredoiro, ao que seguirán o Domingo e o Martes de Entroido.