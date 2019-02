El Entroido llega con fuerza a Chantada

La Ribeira Sacra ya cuenta con la ansiada y anhelada declaración de Ben de Interese Cultural (BIC), lo que supone que muchas actividades y eventos que celebran a lo largo y ancho de su geografía disponen también de este nivel de protección. Entre ellos se encuentran el Entroido Ribeirao y el Oso de Salcedo, que este domingo protagonizaron junto a cuatro asociaciones de Ourense un colorido Domingo Lambedoiro.

Fue por medio de un pasacalles por el casco urbano de Chantada. Esta demostración etnográfica salió de la céntrica Praza de Santa Ana y se movió por diversas vías del municipio, animando la mañana a los vecinos que salieron de sus casas para ser testigos del festejo.

El Entroido Ribeirao ejerció de anfitrión. Los personajes característicos del colectivo de Santiago de Arriba -única arroquia que conforman el entorno de la Ribeira Sacra en Chantada que conserva su Entroido particular- recibieron a sus colegas de A Pobra do Brollón, Viana do Bolo, Campobecerros, Fradelos y Bande.

Entre puestos de venta de pulpo y por calles que saludaban a un domingo con temperaturas muy agradables, el Entroido Ribeirao abrió paso a los Fulións Rurais de Viana do Bolo, los Peliqueiros e Parranfóns de Campobecerros, los Troteiros de Bande, los Mecos de Fradelos y el Oso de Salcedo de Brollón. Este emblemático personaje llegado desde A Pobra do Brollón descubrió a los vecinos de Chantada como se las gasta cada vez que el llega el Entroido.

Como el Ribeirao, el Oso de Salcedo ya tiene la declaración BIC gracias a la distinción de la Ribeira Sacra. Se trata de una fiesta que tiene un gran vínculo con la naturaleza y simboliza el fin de la hibernación de los osos y la llegada de la primavera.

Junto a sus criados, la labor del Oso de Salcedo consiste en teñir de negro a todo aquel que se cruza en su camino. Lo hace con una mezcla hecha a base barro, ceniza y agua cocinada para la ocasión.

Invitado de lujo del Entroido Ribeirao, se trasladó por la tarde a Santiago de Arriba, donde continuó una fiesta que seguirá la semana que viene con el Domingo Corredoiro. "Todo foi mellor do que esperabamos", valoró Iván González Rey, presidente del Entroido Ribeirao.