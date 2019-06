La Ribeira Sacra abre sus puertas este fin de semana, de viernes a domingo, a todos aquellos que deseen conocer la llamada viticultura heroica, pero también sus recursos paisajísticos, naturales, patrimoniales y culturales dentro de la octava edición de unas jornadas de puertas abiertas que apoya de forma decidida la Xunta de Galicia. Este martes, la directora xeral de Turismo, Nava Castro, habló de impulsar la enogastronomía, una iniciativa que, dijo, se enmarca dentro de un plan más amplio bautizado con el nombre de Galicia sabe.

Nava Castro estuvo acompañada del presidente del consorcio de turismo de Ribeira Sacra, Luis Guitián; del responsable de la denominación de origen, José Manuel Rodríguez, y del delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro.

Todos destacaron la gran cantidad de recursos que atesora la comarca, el trabajo desarrollado por muchos bodegueros para modernizar sus instalaciones con el fin de atraer visitantes y el aumento significativo de estos desde que se comenzó a hablar de la Ribeira Sacra como candidata a lograr el título de Patrimonio de la Humanidad que concede la Unesco.

POSIBILIDADES. Las jornadas de puertas abiertas contemplan visitas gratuitas a bodegas y museos, con salidas a los lugares a conocer desde Lugo, Ourense y Monforte.

El programa es muy amplio. Se ofrece conocer las bodegas Moure, Amedo, Moreiras, Aceiroga, Ponte da Boga, Rectoral, Regina Viarum. Ribada, Vía Romana y Ronsel do Sil. Se trata de una participación de establecimientos que casi duplica la que hubo el pasado año, algo que, según los organizadores, demuestra el interés de los productores por, más allá de promocionar sus caldos, divulgar el entorno en el que producen y explicar cómo es la llamada viticultura heroica.

A ello se suman visitas al Centro do Viño que funciona en Monforte, al ecomuseo de Arxeriz (O Saviñao), al Centro de Olería que hay en Gundivós (Sober) y al museo etnográfico que existe en la villa de Quiroga y a otro que está al aire libre y que no es otro que la Ruta do Románico de Pantón, con excursiones a las iglesias de mayor valor patrimonial, explicadas todas ellas por guías profesionales.

Toda la información sobre rutas y actividades complementarias está alojada en la página web www.xornadasrutasvinosgalicia2019.com.