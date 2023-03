Muere un trabajador de 49 años en Pantón tras caerle un árbol encima

Un trabajador de 49 años que efectuaba labores de tala en una zona forestal en Pantón ha muerto al caerle un árbol encima, informaron este sábado los servicios de emergencias.

El suceso ocurrió poco después de las 11:00 horas en Lornís, parroquia de Frontón, en una zona próxima a la carretera LU-P-4103.

Según fuentes consultadas, el hombre se agachó en un camino para afilar la cadena de la motosierra y un compañero suyo cortó justo en ese momento un eucalipto que le cayó encima, provocándole la muerte. Al parecer, y según indicaron algunos testigos, el hombre, de nacionalidad rumana, trabajaba en una subcontrata de una empresa de A Pobra do Brollón que hacía trabajos para el aserradero de Ferreira de Pantón.



Los equipos de rescate que acudieron a la zona lo encontraron inconsciente y el médico que intentó reanimarlo sólo pudo confirmar su fallecimiento, precisaron las fuentes.

🔴#AXEGAInforma do falecemento dun traballador, que foi atopado nun monte próximo á LU-P-4103, en #Pantón. O persoal sanitario nada puido facer por salvar a vida do operario, que realizaba talla de árbores no lugar.



