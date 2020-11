El foro organizado por El Progreso en colaboración con La Región repasó, desde el Parador de Monforte, la candidatura a Bien Mundial del territorio compartido por las provincias de Lugo y Ourense. El programa, que incluyó conferencias y mesas redondas, contó con la presencia expertos en la materia y de otras voces ligadas a la Ribeira Sacra como la escritora Dolores Redondo.

14.02. José Tomé, como anfitrión del encuentro celebrado en Monforte, donde es alcalde, puso el broche al foro. Y empezó recordando algunas de las primeras iniciativas, como el autobús puesto en marcha por la Diputación de Lugo para recoger firmas por la candidatura.



"A Ribeira Sacra é moitas cousas, pero sobre todo é historia e é paisaxe", dijo Tomé, quien, entre otras cuestiones, hizo un guiño a la gastronomía de la zona y al mundo del vino ,"que xogou un importante papel en todo isto". " A declaración como Ben Mundial tense que vivir como lanzadeira, para xerar un efecto chamada para dar a coñecer e reforzar un modelo de turismo sostible, un modelo que fixe poboación no rural".

Tomé cerró el encuentro con un agradecimiento a "participantes, moderadores e organizadores do foro".

13.45. Clausuran el encuentro el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el vicepresidente de la institución provincial ourensana, Rosendo Fernández.



Alfonso Riveiro, director de El Progreso, celebró el "nivel" de una cita que contó "cuns ponentes extraordinarios" con el objetivo común de que en 2021 "todos teñamos a alegría de que esta xoia sexa Patrimonio da Humanidade".

[Rosendo, Tomé y Riveiro, en la clausura del encuentro. XESÚS PONTE]

Rosendo Fernández, que disculpó la ausencia del presidente provincial, José Manuel Baltar, destacó la colaboración entre ambas diputaciones para lograr este objetivo, desde los primeros contactos y el primer convenio firmado en 2013 por el propio Baltar y el entonces presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro. También destacó el nivel cultural de la Ribeira Sacra, una "fonte inspiradora de literatura", dijo, con el ejemplo de Dolores Redondo presente. Y celebró el trabajo "interinstitucional" en este camino para la declaración de Bien Mundial.

13.35. Almuiña, que toca la zanfona, cerró su intervención y la mesa redonda interpretando una pieza titulada Bendita benvida que compuso para un grupo de visitantes y que pretende recoger el espíritu con el que los vecinos de la Ribeira Sacra reciben a los turistas.

13.20. El presidente de la Asociación Profesional Ribeira Sacra Rural, Francisco Almuiña, aprovechó el foro para lanzar varios retos desde el sector sobre el modelo de turismo, en un contexto de pandemia y de crisis medio ambiental.

"Debemos darnos contas de que as persoas son importantes, e a relación entre empresas-autónomos e administracións ten que ser moi dinámica", indicó. Y también se refirió el relevo generacional como uno de los grandes retos. "Temos unha dificultade grande que se nota no eido do viño e da agricultura, pero tamén no do turismo".

13.10. José Manuel Rodríguez González, presidente del consejo regulador de la DO Ribeira Sacra, habla de una de las señas de identidad de la Ribeira Sacra. "O viño veu a darlle esa identidade a un territorio, coma este, que está dúas provincias"

Explicó tambíen el acierto que supuso el nombre de la denominación de origen, que fue abrazado por "todos os sectores, pero sobre todo a poboación. Cando saímos fóra, dicimos: somos da Ribeira Sacra".

13.00. Alexandra Seara, gerente del Consorcio de Turismo de Ribeira Sacra, explica cómo la comarca resistió a la pandemia pese a ser un destino turístico relativamente joven ."Somos un destino moi novo, realmente son 25 anos os que podemos falar de destino turístico, desde esas primeiras viaxes en catamarán, o primeiro establecemento de turismo rural, a creación da DO, a apertura dos dous paradores.... Pero pese a curta historia como xeodestino, neste contexto da pandemia, e malia a sufrir moito, sufrimos menos que outros xeodestinos galegos".

Lo atribuye a cuatro factores: "O posicionamento da marca; a escasa dependencia do turismo internacional, as propias características do destino, como o peso da natureza, un atributo moi demandado polos turistas; e finalmente a rápida reacción, especialmente do sector privado".

12.40. La catedrática Ana Goy, tomando la palabra de Dolores Redondo, también habló de esa "resiliencia" de los hombres y mujeres de la Ribeira Sacra "que poco a poco fueron venciendo este territorio, humanizándolo y haciéndolo suyo".

Entre otras cuestiones, aludió a la presencia del monacato durante 1.500 años de historia: "En el siglo XII se localizaron hasta 85 monasterios en la zona, una densidad que no se da en ningún otro sitio del mundo". Y también hizo referencia a las laderas agrestes, con la piedra como protagonista, y el esfuerzo humano para hacer cultivables unos terrenos que eran estériles.



13.40. Interviene la escritora Dolores Redondo, ganadora del Planeta por Todo esto te daré, intriga ambientada en la Ribeira Sacra: "Me inspiró el honor que forma parte de ese carácter de los pobladores de la Ribeira Sacra, que es la bandera y la seña de identidad de una población de hombres y mujeres que durante siglos se mantuvieron luchando en una tierra que no siempre fue amable". "Intenté que mi novela fuese un homenaje a la belleza innegable del lugar, pero sobre todo un homenaje a la gente", añadió.

12.30. Arranca la segunda mesa redonda, coordinada por Juan Mario Crecente y con la presencia de José Manuel Rodríguez, presidente del Consello Regulador de la Ribeira Sacra; Dolores Redondo, escritora ganadora del premio Planeta; Ana Goy Diz; Alexandra Seara, gerente del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra y Francisco Almuiña, presidente de la Asociación Profesional Ribeira Sacra Rural.

12.09. La catedrática Ana Goy concluye la primera mesa redonda con una reflexión: "Cuando traes a alguien de fuera, les enamora el paisaje, pero si hay algo que realmente les llega al corazón, eso es la gente". Se inicia un receso hasta las 12.30, hora en que dará comienzo la segunda mesa: Ribeira Sacra, como recurso turístico.

11.55. El coordinador de la candidatura, Juan Mario Crecente, hace un repaso por el paisaje, los bienes culturales y las delimitaciones de la Ribeira Sacra. "A construción do territorio é a plasmación física desa relación do home coa natureza: os socalcos, os camiños, os viarios, os muros, os camiños...".

Crecente invita a consultar la web candidaturaribeirasacra.gal para descubrir a Ribeira Sacra desde mapas, vistas en 360º...

11.40. Es el turno de Isabel Aguirre Úrcola, presidenta de la Irmandade de la Ribeira Sacra. Así explica cómos e quedó prendada de la comarca. "Vine hace 25 años por un trabajo profesional y me quedé impresionada; tanto es así que dije quiero vivir aquí. Compré una casa y estoy empadronada aquí".

"Tiene valles, llanuras, cañones, esas dos manos de agua que soportan la Ribeira Sacra, que son los ríos, con esa transformación brutal que fueron los embalses, un trauma social grande en su día, pero que ahora es una riqueza más de su patrimonio", continúa la arquitecta, que se detiene en la toponimia de la Ribeira Sacra, desde su propio nombre hasta otros como Cabo do Mundo.

11.23. Interviene Augusto Pérez Alberti, catedrático de Geografía de la USC: "Na Ribeira Sacra os grandes elementos configuradores teñen unha razón xeomorfolóxica pero o que a caracteriza e lle dá un valor singular é a actividade humana ao longo dos séculos".

"A topografía condiciona pero o que lle dá valor é a cultura. Se é duro o traballo da terra no Ribeiro [de donde es el experto], que as pendentes son moito máis suaves, aquí tiña que ser durísimo", profundiza el catedrátrico.

11.10. La directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez, repasa la carrera de la candidatura: "Desde os noventa comezouse a traballar xa nesta candidatura. No 96 inclúese este ben na lista indicativa e a principios dos 2000 xa se realizaron traballos. Despois intensificáronse os estudos relativos a este territorio nos que participaron as diferentes administracións e a USC e que son o fundamento sobre os que comezamos a traballar no 2015. Ese ano, a dirección xeral asume o reto de iniciar a tramitación desta candidatura".

[Mesa redonda 'El paisaje cultura de la Ribeira Sacra: retos y gestión']

10.55. Tras la intervención del embajador ante la Unesco llega el turno de la primera mesa redonda, bajo el título El paisaje cultura de la Ribeira Sacra, retos y gestión. Modera Ana E. Goy Diz, catedrática de Historia del Arte y directora del expediente de la Ribeira Sacra para la declaración de Patrimonio Mundial. Interviene María del Carmen Martínez Insua, directora xeral de Patrimonio Cultura de la Xunta; Isabel Aguirre Úrcola, arquitecta y presidenta de la Irmandade de la Ribeira Sacra: Juan Mario Crecente, coordinador de la candidatura de la Ribeira Sacra, y Augusto Pérez Alberti, catedrático de Geografía de la USC.

10.46. Perelló: "La de Ribeira Sacra es una candidatura que se defiende sola porque tiene algo que salta a la vista: un paisaje, una historia, una construcción, una identidad...". El embajador ante el Gobierno promete visitar la Ribeira Sacra en enero, en respuesta a la invitación que el hizo por carta el conselleiro de Cultura.

10.30. Arranca la conferencia de Juan Andrés Perelló Rodríguez, embajador de España ante la Unesco, que explica los pasos que quedan para saber si la Ribeira Sacra es o no Bien Mundial. "España se volcará para que sea un sí. Quiero que tengan absoluta confianza en el trabajo que va a desarrollar este Gobierno. Tenemos muy buena colaboración con el Ministerio de Cultura y con la Xunta".

10.20. Román Rodríguez: "Estamos moi preto de que todo o mundo recoñeza o valor sobranceiro da Ribeira Sacra. Estamos moi preto dun fito que suporá a transformación para as provincias de Lugo e Ourense".

El conselleiro incide en que esta candidatura "vai xogar un papel clave para o desenvolvemento desta comarca. Estamos ante uns meses claves para a Ribeira Sacra".

Rodríguez cerró su intervención agradeciendo a El Progreso y La Región su implicación en esta carrera que se traduce en iniciativas como las de este foro que se celebra hoy en el Parador de Monforte.

10.15. El conselleiro de Cultura destaca que la candidatura de la Ribeira Sacra a Bien Mundial es "un proxecto transversal que conta coa implicación de administracións, veciños, entidades sociais e medios de comunicacións"

10.00. Arranca el foro Encontros Ribeira Sacra. Los directores de El Progreso y La Región, Alfonso Riveiro y Sechu Pastoriza, respectivamente, dan el pistoletazo de salida a la cita. El primero recuerda que este encuentro, que se celebra en Monforte, coincide con el Día Mundial del Patrimonio. El segundo destaca el valor de este foro: "Esta debería ser desas iniciativas que serven par rescatarnos desa soidade que temos na Ggalicia interior". Su bienvenida da paso a la intervención del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez.

[Alfonso Riveiro, Román Rodríguez y Sechu Pastoriza]