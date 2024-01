Las empresas de mensajería, a toda velocidad

Superado el trasiego de la Navidad —que, en realidad, para ellos comienza a finales de noviembre, con el Black Friday—, en las empresas de mensajería todavía no se respira calma. El periodo de rebajas es otra época de muchos envíos y detectan que el volumen de trabajo es cada vez mayor. Las dos compañías con sede en Monforte y que reparten por toda la zona sur de la provincia confirman que el número de paquetes que reciben se incrementa de un año para otro. En total, a las instalaciones de GLS y MRW en la ciudad del Cabe llegan más de 200.000 bultos anuales, a los que habría que sumar los que distribuyen el resto de empresas, como Seur, Correos Express o Zeleris.

La mayoría de los paquetes proceden de marcas del grupo Inditex, destacando Zara con mucha diferencia, y también son habituales los envíos de firmas como El Corte Inglés, MediaMarkt, Privalia, AliExpress o Shein, entre otros. Sobre todo en rebajas, la ropa es la gran protagonista. Este lunes, en GLS recibieron a primera hora de la mañana un total de 760 paquetes, aunque su gerente en Monforte, Mónica Rodríguez, señala que la media es de entre 400 y 500 diarios. En Navidad alcanzaron picos de 1.000 en días puntuales y Rodríguez señala que el trabajo en esa campaña se ha "triplicado" con respecto a años anteriores.

Además de la época navideña, el gerente de MRW en Monforte, Gerardo Alonso, añade que en los últimos dos años en el mes de agosto notan un incremento significativo en las recepciones. "Chegan moitas maletas e moita paquetería vinculada ao turismo", detalla. Antaño también había un pico en Carnaval, por envíos particulares "para lugares coma Madrid e Barcelona, onde estaban os emigrados, de alimentos relacionados coa matanza e o Entroido. Todo tiña que estar en destino antes do Martes de Entroido e había unha facturación importante, pero iso desapareceu. Esa tradición de enviar paquetes dende Monforte ás familias que están emigradas perdeuse", explica.

Lejos de reducirse, el número de paquetes que se envían en España aumenta año a año y este incremento continuo ha obligado a las empresas de mensajería a aumentar su flota. En 2014, en GLS Monforte tenían solo una furgoneta; en 2016 sumaron otra, y ahora disponen de cuatro. Tienen tres empleados y recurren a otros tantos autónomos para completar los repartos, que abarcan las comarcas de Lemos, Quiroga y Chantada, a excepción del municipio de Taboada, que cubren desde la oficina de GLS en la capital de la provincia.

Por su parte, MRW tiene seis trabajadores y una flota de furgonetas que ronda la media docena. Los trabajadores se reparten cuatro rutas para dar servicio tanto a los cascos urbanos como al rural.

En la actualidad, esta empresa cubre los tres municipios de la comarca de Chantada, los tres de Quiroga, los seis de la comarca de Lemos y O Incio. Un total de 13 municipios. "De Oural para baixo levámolo todo", explica Gerardo Alonso. En su caso, reciben una media de 125 paquetes diarios en temporada baja que llegan a pasar de los 200 en las fechas de más volumen de trabajo.

La Ribeira Sacra también recibe muchos paquetes de Amazon, si bien desde el gigante del comercio electrónico aseguran que de su entrega se encargan repartidores colaboradores, por lo que no pudieron facilitar datos relativos a la zona.

Desde la sede de MRW en la ciudad del Cabe salen a otros puntos de España alrededor de 100 paquetes diarios en temporada baja y el doble en alta. Gerardo Alonso explica que la de Monforte, "como non hai industria nin grandes empresas, é unha oficina principalmente receptora". Sin embargo, admite que lo "adecuado en termos económicos" para empresas como la suya "é que as cifras dos paquetes que recibimos e que enviamos estén o máis igualadas posible. O que nos deixa verdadeiro beneficio é enviar. Se só recibimos, temos perdas", apunta. "Por iso a nosa loita é por enviar como mínimo a mesma cantidade de paquetes que recibimos", especifica.

El destino del casi la totalidad de la mercancía que sale de Monforte es el mercado nacional. Fuera de Galicia pero dentro de España. Destacan los envíos de calzado y ropa de tiendas locales, así como de alimentación, con productos como el aceite, la miel o, sobre todo, el vino que elaboran las bodegas de la Ribeira Sacra.

Sobre este último producto, Gerardo asegura que sus envíos son muy complejos por la fragilidad de las botellas. "As empresas temos unha especie de índices ou táboas para esta mercancía que nos permite calcular as botellas que rompen nos traslados. Nós temos índices moi baixos de rotura e iso axuda a que moitas adegas confíen en nós para os envíos", detalla.

Para conseguir esas cifras cuentan con envases especiales tanto en cartón como en porexpan y si el cliente no puede asumir el coste de esos envoltorios, Gerardo refuerza al máximo las cajas para evitar accidentes. De hecho, es fácil entrar en la sede de MRW y verlos preparar cartones para reforzar las cajas del vino. "O ideal é usar os envases preparados para iso, pero se o cliente non quere ese servizo, facemos o que podemos para asegurar as caixas normais, anque as garantías non son as mesas", explica.

En el caso de GLS, entre los clientes que envían y las recogidas para devoluciones salen entre 120 y 150 paquetes al día de sus instalaciones.

ENTREGAS EN EL RURAL. Desde Monforte hay que hacer también frente a las rutas que atraviesan las parroquias de las zonas rurales. "Chegamos a todos os sitios que nos piden, anque moitas veces a ganancia queda no camiño polo número de kilómetros e o combustible", explica Gerardo Alonso. "Hai uns días levamos unha regadeira de plástico a unha aldea do Courel e unha caixa de laranxas a outra. Aí a ganancia foi cero, pero hai que dar o servizo", explica.

En las empresas de mensajería, apunta Mónica Rodríguez, "el tiempo apremia" y en un rural tan disperso como el de esta zona todo se multiplica. En las calles del centro de Monforte entregar 60 paquetes lleva poco más de una hora y media. Sin embargo, la gerente de GLS explica que este martes repartir 150 paquetes en núcleos de los municipios de Chantada y Carballedo les supuso ocho horas de trabajo.

Conocer cada parroquia y prácticamente cada casa es clave para ser eficiente en el reparto. En GLS suelen llamar el día antes para concretar las entregas y, en ocasiones, los propios clientes —muchos de ellos ya conocidos, por ser habituales— piden que se deje el paquete en algún bar o establecimiento. A mayores, esta empresa cuenta con dos puntos de recogida oficiales en Monforte, otro en Chantada y otro en Quiroga.

Eso sí, los clientes no siempre dan facilidades. "Podría hacer un libro gordo con cosas que nos dicen", lamenta Mónica, que cree que aunque se dice que "la pandemia nos volvió más humanos, en realidad somos más exigentes e impacientes". Casi todos quieren su paquete "para ayer".

MUCHAS CURIOSIDADES. El de la paquetería no es un sector ajeno a las anécdotas o las curiosidades. Por ejemplo, "antes da entrada en vigor da lei de benestar animal" en MRW contaban con un servicio de transporte de mascotas. "Era habitual mover cans, gatos, paxaros… pero cando viña a Monforte o circo trouxemos en varias ocasións a pitón que tiñan para os espectáculos. Tamén tiñamos un cliente aquí na cidade que habitualmente mandaba hámsters", dice el gerente de le firma en Monforte, Gerardo Alonso.Los envíos pueden ser ordinarios o urgentes. De este segundo tipo era un paquete que GLS tuvo que entregar en una aldea del municipio de Sober un sábado, día de la semana en el que, salvo en Navidad, no reparten. En el interior del paquete, cuentan, había un test de embarazo.

Otros envíos procedentes de comercios online resultan llamativos, en cambio, por ser productos muy corrientes, que se pueden encontrar sin ningún problema en cualquier comercio de la zona. Por ejemplo, en la oficina de GLS en la ciudad del Cabe, Mónica Rodríguez apunta que no son extrañas las entregas de material de oficina, como lápices, reglas o clips; ni tampoco de alimentos, como los Lacasitos, o productos de limpieza, como la lejía.

El comercio online no deja de crecer

El aumento de los envíos se explica en gran medida por el auge de las compras por internet. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el segundo trimestre de 2023 —último periodo del que constan datos—, la facturación del comercio electrónico en España aumentó un 12,7 % interanual hasta alcanzar los 20.492 millones de euros. En el primer trimestre del pasado año el crecimiento interanual había sido cercano al 23%. El próximo año se espera que el comercio online represente en España el 14% del total de las ventas de todo el país.

Los sectores de actividad con mayores ingresos, según la, han sido las agencias de viajes y operadores turísticos, con el 11,2 % de la facturación total; el transporte aéreo, con el 6,2% y las prendas de vestir, en tercer lugar, con el 5,6 %.