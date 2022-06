Las cinco empresas más grandes de Monforte facturan al año unos 70 millones de euros en conjunto y suman más de un millar de empleos. Además, todas ellas han aguantado el tipo en los peores meses de la pandemia, pero miran con mucho respeto otras amenazas como son el alza de precios de los combustibles y de las materias primas, la escasez de componentes y los problemas de transporte. Sus gerentes reconocen que el mercado ha sufrido una serie de cambios que han venido para quedarse y buscan la manera de encajarlos y que afecten lo mínimo a su actividad.

Por facturación, la empresa más grande asentada en Monforte es Oviganic, de capital chino y dedicada a la fabricación de sueros en polvo que exporta a China, a través del grupo Yeeper, para la fabricación de productos lácteos de alimentación infantil.

Según los datos que aporta Joaquín Garrido, el director de Oviganic, la facturación ronda los 45 millones de euros y la plantilla es de 64 trabajadores. Su caso rompe un poco la regla. "Hemos crecido mucho en facturación, pero ahora buscamos estabilidad", dice. Ese crecimiento (la facturación se ha multiplicado por 3 en los últimos años) se debe a la reorientación de la empresa (antes Eurosérum) y a la entrada del grupo chino en la propiedad. Además, y según Garrido, "nosotros trabajamos con producción y ventas cerradas y a Oviganic no le afectan tanto los cambios en el mercado".

"Oviganic es una excepción, pero en Queserías Prado se trabaja en un escenario muy complicado", apunta Joaquín Garrido de Oviganic

Garrido lleva también las riendas de Queserías Prado, que ocupa el tercer puesto en el ránking de empresas monfortinas que establece el último informe Ardán (elaborado por el puerto de Vigo).

Dice que las cosas en Queserías Prado están más complicadas. "El sector agrario está en plena crisis. Los ganaderos necesitan vender más caro porque aumentaron sus costes de producción una barbaridad y tienen razón en sus reivindicaciones. A nosotros también se nos disparan los gastos de embalajes, transporte... y hay que buscar el equilibrio", añade. "Además, cada vez es más difícil mantener los plazos de entrega", matiza.

La facturación de Prado está en los cinco millones de euros y mantiene los 23 empleos de los últimos años, el reto de Garrido es seguir en esa estabilidad y asegura que, pese al contexto crítico, los puestos de trabajo no corren peligro.

OTROS SECTORES. La segunda empresa de Monforte en facturación es Alcor Seguridad. Carlos Somoza, el propietario, especifica que su facturación está en doce millones de euros y tiene 900 trabajadores repartidos por todo el país. Se dedica a la seguridad y vigilancia privadas y tiene contratos en la propia Administración y con muchas constructoras.

"La pandemia la capeamos porque aunque la Administración cerró muchas sedes, aparecieron contratos en muchas obras que también tenían que cerrar un tiempo y precisaban vigilancia. Compensamos una cosa con otra", apunta Carlos Somoza.

"Además del contexto general adverso, tenemos problemas para encontrar personal", comenta Carlos Somoza de Alcor

"Ahora lo pasamos peor, tenemos mucha flota y la subida de los combustibles dispara los costes. Además, como trabajamos con concesiones de hace tiempo, no podemos modificar esos precios y hay contratas que dan pérdidas", matiza. Donde ya están repercutiendo la subida de costes es en los contratos que se firman ahora. Otro de sus problemas es la escasez de personal. "El de vigilante de seguridad o de explosivos es un trabajo que la gente toma de forma temporal, luego muchos opositan o buscan un cambio y eso lo notamos", añade.

Lincold Ibérica tiene una quincena de trabajadores y factura unos 3,8 millones de euros. Fabrica y distribuye químicos para el tratamiento de aguas potables y residuales. También asume proyectos de filtración y dosificación, entre otros. Trabaja a nivel nacional y quiere abrir mercado en Portugal.

El suyo es un sector prioritario que se mantuvo a salvo en la pandemia pero ahora, como todas, esta empresa sufre los costes del petróleo, de las materias primas y de la electricidad. Además, Daniel Figueroa, director gerente, le teme a una nueva huelga del transporte.

Daniel Figueroa, de Lincold Ibérica, apunta que "el mercado está crispado, nosotros siempre tuvimos mucho stock, pero eso también se nos agota".

"Estamos trabajando bien pero no hay tranquilidad en el mercado los precios están desfasados y lo que puedes comprar ahora ya no lo puedes comprar en una semana", apunta. "Estamos cumpliendo los márgenes de calidad en el límite", dice. "Siempre tuvimos mucho stock y eso nos dio colchón, pero todo se agota", añade.

Este empresario dice que los cambios han llegado para quedarse y que hay que cambiar las formas de trabajo. "Ahora buscamos producto en el mercado local y queremos fidelizar proveedores. Hay que trabajar con mucha previsión y con relaciones de confianza", concluye.

Trabajo en los talleres de la firma Ramiro Vila de Monforte. L.A.R.

Un emblema del tejido empresarial monfortino es Ramiro Vila, una empresa asentada en el polígono de O Reboredo dedicada a la fabricación de maquinaria para hierro y aluminio. Es decir, hacen tronzadoras que exportan a países de todo el mundo.

Carlos y Elena Vila, hermanos y propietarios, apuntan que tienen 32 trabajadores y una facturación que ronda los 3,6 millones de euros y llevan año y medio haciendo frente con tesón "á falta de materias primas e compoñentes, á suba de prezos e ao problema dos transportes", dice Carlos.

"Levamos máis dun ano e medio renegociando moito cos clientes, ás veces tes que subir prezos porque os costes multiplicáronse, outras tes que atrasar pedidos porque non chegan as pezas. Algúns clientes entenden iso e a outros non lles fai ningunha gracia", añade Vila. "Son factores que non dependen de nós, pero non todo o mundo o entende", insiste.

Este empresario apunta que, pese a todo, luchan por mantenerse en el mercado. "Temos un crecemento medio do 10% anual e queremos seguir así", comenta Carlos Vila.

Él cree que los cambios en el mercado han venido para quedarse. 2Poden baixar algo os prezos, pero será anecdótico", y que la solución está en modificar los procesos de trabajo. "haberá que traballar con prazos máis largos e con máis previsión e antelación. Ninguén quere acumular stock, así que hai que facer moito cálculo previo", concluye.

El empleo se ha mantenido, pese al contexto

Los responsables de las cinco empresas más importantes de Monforte explican que, pese a la pandemia, han logrado mantener el empleo. Algunas han incrementado sus puestos de trabajo, como Oviganic o Lincold. En el caso de Alcor, que suma la mayor plantilla, los trabajadores se reparten por todo el territorio nacional y ahora tendría capacidad de incorporar personal para contratos en Madrid o Barcelona, según explicó Carlos Somoza.

El Top Ten

La lista de las diez empresas más grandes de Monforte, según el informe Ardán, la completan las firmas Sicyme, Curtidos Coiro, Cueros y Pieles Jacinto, Autos Lemos y Combustibles As Fontes. Entre estas cinco facturan algo más de 13,5 millones de euros y mantienen 80 puestos de trabajo.