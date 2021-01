El profesor José Pino Vázquez de Monforte, tercer mejor docente de FP de España

José Pino Vázquez, un profesor de Informática del instituto monfortino A Pinguela, ha quedado en tercera posición en el ránking de mejores docentes de España que elabora Mundo Educa, en la categoría de Formación Profesional (FP), 'los Goya de la Educación', cuyo fallo se ha conocido en la mañana de este domingo. Hace meses, cuando conoció su nominación, aseguraba que no se lo esperaba "para nada".

José Pino es profesor en el ciclo medio de Sistemas Microinformáticos e Redes. Enseña dos materias. En el primer curso imparte Redes de Área Local y en el segundo, Servizos en Rede. Desarrolla su profesión en Monforte, donde estudió y se crió. Sus padres, monfortinos, emigraron a Igualada y allí nació. A los ocho años estaba ya por la Ribeira Sacra. Estudió en el colegio A Gándara y el Río Cabe, su primer instituto. El segundo ya fue A Pinguela, donde hizo su primera sustitución como profesor en el curso 2006/2007.

En el ejercicio académico 2007/2008 regresó a las aulas de este mismo centro de secundaria y de ahí no se ha movido hasta obtener su plaza. José Pino se caracteriza por los innovadores proyectos que lleva a cabo con sus alumnos, con quienes mantuvo el contacto durante el confinamiento por medio de Telegram, y cree que eso ha sido la clave para su candidatura al premio de Mundo Educa. "Pode que fose alguén a quen lle din clase ou a familia dalgún dos meus estudantes quen me propuxo. Non o sei, pero é moi gratificante que desde fóra te vexan coma un bo profesional", decía el docente en octubre en declaraciones a este periódico.

Él y los otros finalistas a este galardón de prestigio nacional recibirán una estatuilla conmemorativa y un diploma acreditativo. El ganador obtendrá, además, un premio de mil euros en metálico.

Otros profesores gallegos premiados han sido Alicia Tojeiro Ríos, profesora en el CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal, ganadora en Educación Infantil; Carmen Quinteiro Moreno, del CEIP A Xunqueira número I, cuarta en la misma categoría; Miguel Abraira Pérez (IES San Paio de Tui), sexto en Secundaria y Bachillerato; y Diego Ricón Herbello, cuarto en Educación Infantil (CEIP Manuel Padín Truiteiro de Arcade).