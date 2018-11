El empresario Roberto Eireos, que se perfilaba como candidato a liderar la lista del PP en Monforte de cara a las próximas elecciones municipales, está más lejos de este proyecto después de la crisis abierta en el partido a nivel local y ante la reacción de la propia Julia Rodríguez, actual líder de la formación. Las fuentes consultadas explicaron que Eireos no quiere asumir el reto en el marco de un clima de confrontación y que su apuesta era por un relevo pacífico y consensuado.

Además, líderes del partido en la Ribeira Sacra se han mostrado muy críticos con el secretario general en la provincia, Juan Carlos Armesto, al que le afean que no asumiese las funciones propias de su cargo y que zanjase la crisis aclarando cuáles eran los planes para Monforte.

Sobre Roberto Eireos, fuentes muy cercanas al empresario explicaron que "é un rapaz ao que non lle gusta o conflito e que se plantexara entrar para sumar, non para formar lío".

Al parecer, y aunque ella misma lo negó a este periódico la semana pasada, la propia Julia Rodríguez conocía que la alternativa de Eireos estaba cogiendo fuerza y que el partido había considerado que era hora de inyectar savia nueva a un lugar como Monforte donde los resultados electorales no estaban siendo los esperados. Aunque no había tenido lugar una comunicación oficial, Julia Rodríguez no era ajena a esos movimientos.

Siempre según las fuentes consultadas, la entrada de Eireos "era un segredo a voces", pero ahora habrá que reconducir una situación y todo apunta que será Julia Rodríguez la que tendrá que asumir el reto de liderar la lista y demostrar si es capaz de remontar la crisis y de lograr un buen resultado en las urnas.

En cuanto al papel jugado por Armesto, las mismas fuentes reconocieron que la alternativa de Eireos había trascendido a la opinión pública antes de los plazos que se planteaba el PP. Pero insistieron en que si el secretario provincial del PP "en lugar de ignorar o que pasaba" hubiese salido a aclarar las cosas, tanto Eireos como Rodríguez sabrían a qué acogerse y los proyectos previstos por el PP para cada uno.

Este lunes algunos de esos representantes del partido en la Ribeira Sacra le habrían trasladado al propio Alberto Núñez Feijóo su descontento por la forma de actuar de su secretario general y le habrían pedido que zanjase la situación de Monforte.