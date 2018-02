O BNG protesta contra a privatización do servizo de catamaráns en Sober

Deputados provinciais e edís do BNG demandaron á Deputación o cumprimento dos acordos da corporación provincial contra a privatización do servizo de catamaráns, nun acto que celebraron este domingo na parroquia de Doade, no municipio lucense de Sober.

O BNG anunciou nun comunicado que levará iniciativas aos plenos dos concellos afectados pola "privatización" das rutas fluviais para buscar o apoio das corporacións locais e continuar coa xestión pública dun servizo que, segundo as súas cifras, atendeu a máis de 40.000 persoas durante 2017.

O portavoz nacionalista na Deputación de Lugo, Xosé Ferreiro, asegurou que a privatización do servizo será "un prexuízo" para o sector turístico da zona, xa que "se reducirá o número de meses nos que as rutas permanezan activas".

"Se o goberno provincial leva a cabo a privatización, a pesar do contrario do pleno da corporación, estarán a ter unha actuación absolutamente antidemocrática", declarou Ferreiro, quen tamén lamentou a actitude da xestión do PSOE, polas "súas loitas internas de poder", que "xogan cos intereses de Lugo".

Ademais, lembrou aos socialistas que manteñen "un goberno en minoría" que "debería ter un maior respecto polos acordos plenarios como o que onte se deu na corporación", xa que para Ferreiro "non é unha cuestión do BNG", senón "dun mandato plenario que se vai ignorar".

Así, o representante nacionalista afirmou que esta situación é unha "cazolada para entregar a algunha empresa os 710.000 euros que a Deputación destina a esta licitación", algo que, nas súas palabras, é un "atropelo" a unha decisión democrática.