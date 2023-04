El edil de Juventud de Quiroga dimite para sumarse a la lista independiente

El concejal de Juventud de Quiroga por el Partido Popular, Luis Manuel Arias, presentó el viernes su dimisión con el objetivo de concurrir a las elecciones municipales del próximo mes en la candidatura independiente impulsada por José Luis Rivera, quien también abandonó el gobierno local el pasado año tras dos décadas como edil.

Arias, de 22 años y conocido en la localidad como Cañero, por ser el apodo de su padre, será el número dos en la lista de Independentes por Quiroga (IxQ). Dice presentarse con el convencimiento de que Rivera "será o próximo alcalde do municipio e volverá poñer Quiroga no lugar que se merece".

Asegura que tomó esta decisión "tras meses meditándoo, porque non estou de acordo con como se están facendo as cousas e porque creo que este non é o meu sitio", explica, sin entrar en más detalles. Desde el partido apuntan que las causas son "el rumbo que ha tomado tanto la acción del gobierno local como del propio Partido Popular de Quiroga".

Luis Manuel Arias, que también presidía las Nuevas Generaciones del PP quirogués, considera que el municipio "non pode parar" y cree que tienen "unha obriga moral con noso pobo, un proxecto sólido, un equipo forte e cohesionado e, o máis importante, moita ilusión".

La lista

Rivera dice que Luis Manuel Arias es "unha persoa de enorme valía, con moitas ideas e ganas de traballar por e para Quiroga" y le agradece su confianza. "Non se me ocorre unha persoa mellor preparada e con máis ganas que Luis para acompañarme nesta aventura", subraya.

Por el momento, IxQ ha confirmado con este anuncio el segundo integrante de su candidatura. Ambos son antiguos miembros del gobierno local que encabeza Julio Álvarez, que durante este mandato vio como, además de ellos dos, también presentaba su dimisión la edil de Educación, Bienestar e Igualdad, Ana Núñez.

Fue, precisamente, su marcha la que provocó la entrada de Luis Manuel Arias al pleno. Otra baja reciente fue la de Andrés Novoa, encargado del área de Deportes.

Julio Álvarez no irá en la lista popular

El PP quirogués ya tiene su lista definida, aunque todavía no la ha hecho pública, pues tienen la intención de presentarla la próxima semana en un acto. Lo que ya se sabe es que estará encabezada por José Manuel Pol, un gestor administrativo de 57 años, y que el actual alcalde, Julio Álvarez, no figurará en la lista, ni siquiera como reserva. La candidatura popular variará en gran medida con respecto a la presentada hace cuatro años, con la incorporación de caras nuevas en la política local quiroguesa.

Tanto el PSdeG-PSOE como el BNG confirmaron que repetirán como cabezas de lista Vicente Parra y Xosé Manuel Fernández Montes, respectivamente, aunque no han anunciado más incorporaciones. En cuanto a Independentes por Quiroga, Rivera confirma que desvelarán más nombres "en los próximos días".