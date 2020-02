El dueño de Casa Macán se plantea cerrar y se siente "acosado"

El propietario de Casa Macán, Eladio Rigueira, confesó que, en estos momentos, está barajando seriamente la posibilidad de cerrar su empresa de productos lácteos de forma definitiva, después de que las autoridades sanitarias decretasen la suspensión cautelar de sus actividades por "incumplimientos graves" en el proceso de fabricación.

Reconoció que así las cosas en la actualidad se encuentra "con pocas ganas" o "prácticamente con ninguna" de reiniciar la actividad de su fábrica de Taboada.

"Nos dieron hasta en el carné de identidad. Es una vergüenza", dijo el empresario a Efe; "no sé lo que haremos. Sinceramente, no lo sé. La gente está de vacaciones en su casa. No sé si vamos a volver a empezar o no".

Asegura que lo ha que vivido en las últimas semanas "ha sido terrible" y que ahora mismo está "muy cansado" y no tiene ya "ganas" de levantar otra vez el negocio.

Por ello, reconoce abiertamente que el cierre definitivo de la fábrica "es una posibilidad". "Ahora mismo no sé lo que vamos a hacer, ni una cosa ni otra", dijo.

A su juicio, lo que ha sucedido fue "acoso y derribo", hasta conseguir "tumbar a alguien que se consideraba muy valiente y que se metió con quien no debía".