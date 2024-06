Donan cientos de fósiles para ser exhibidos en el museo geológico de Quiroga

El museo geológico y paleontológico de Quiroga sigue enriqueciendo su ya impresionante colección con la reciente adición de una espectacular serie de fósiles donados por el renombrado paleontólogo Juan Carlos Gutiérrez Marco. Esta contribución, indicó el alcalde, José Luis Rivera "no solo refleja la generosidad y el compromiso de Gutiérrez Marco con la divulgación científica, sino que también subraya la importancia de la colaboración entre expertos y la comunidad científica para el avance del conocimiento geológico".

La colección, que incluye fósiles de la propiedad personal de Gutiérrez Marco, así como de Julio Martín Sánchez y principalmente de Martín Díaz Loeches, es un testimonio de la rica historia paleontológica de la región.

La entrega de estos fósiles coincide con la preparación de una salida de campo al Xeoparque Montañas del Courel, que forma parte de un congreso nacional de paleontología que tendrá lugar en A Coruña. Este evento no solo proporcionará una plataforma para que los expertos compartan sus hallazgos y teorías, sino que también ofrecerá una oportunidad única para que el público en general aprecie la magnitud de la historia natural conservada en el museo.

La catalogación de estos fósiles, que se está llevando a cabo actualmente, promete enriquecer la experiencia educativa de los visitantes y proporcionar una visión más profunda de la evolución de la vida en la Tierra.

Gutiérrez Marco también donó una colección de 700 minerales

El museo geológico quirogués también exhibe una impresionante y diversa colección de minerales de todo el mundo. Con aproximadamente 700 piezas donadas en diferentes partidas por Gutiérrez Marco, la muestra destaca por contar con minerales como piritas, granates, cuarzo, aragonito y yeso, provenientes de lugares tan variados como la República Democrática del Congo, Madagascar, China, Guatemala, Chile, India, Estados Unidos, México y Rusia.

Esta muestra no solo es un festín visual para los entusiastas de la geología. Todo, destacó el regidor quirogués, sirve como una herramienta educativa para ilustrar "la complejidad y la belleza de los procesos geológicos que forman nuestro planeta y del geoparque Montañas do Courel en particular".

Juan Carlos Gutiérrez Marco forma parte del comité científico del geoparque Montañas del Courel y su asesoramiento técnico ha sido fundamental para el desarrollo de la estrategia que finalmente llevó a la comarca que conforman los ayuntamientos de Ribas de Sil, O Courel y Quiroga para ser reconocida por la Unesco en el año 2019 con tal título, el único de tal categoría existente en Galicia.