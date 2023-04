Don Xoán, un mencía diferente y que gusta

Tan solo tres años ha necesitado la bodega soberesa Gullufre para consolidar su monovarietal mencía Don Xoán. Se trata de un tinto exclusivo y de producción limitada a unos 2.000 litros cada cosecha. "É unha selección especial dos mellores acios dunha parcela disposta en bancais que temos na zona do Santo, que se atopa en Amandi", explica la responsable de la bodega, Isabel Fernández Prado.

Cuenta que Don Xoán es un vino de color rojo picota, aromático y afrutado, con una graduación alcohólica del 14% y, sobre todo, "que a todo o mundo lle gusta". Además, ha sorprendido a los que estaban acostumbrados al vino de Gullufre —hasta 2020 tenían una única referencia, un mencía joven llamado como la bodega y que todavía mantienen—. "Chamoulles moito a atención o resultado desta nova aposta que fixemos", reconoce Isabel.

Pero no solo ellos vieron algo particular en este mencía seleccionado. La primera cosecha que salió al mercado, hace tres años, ya fue distinguida con estrellas en la guía Peñín y, más recientemente, Don Xoán resultó premiado en la categoría de tintos de la Feira do Viño de Amandi, a la que Gullufre acude desde hace años.

Se elabora con uvas de una viña de Amandi y buscan los racimos que garanticen más calidad

El nombre Don Xoán es un homenaje a uno de los integrantes de la tercera generación de esta bodega que funciona como tal desde 1990. Es un negocio familiar que mantiene la esencia de buscar "a calidade por riba de todo".

María del Carmen Prado Ferreiro, la madre de Isabel, fue la pionera. Tanto ella como su marido siguen "axudando moito e están sempre dispostos a botar unha man". Isabel tomó las riendas de la bodega Gullufre —se llama así por una parcela que poseen en Amandi— al jubilarse ellos y desde entonces el negocio ha ido creciendo "polo aumento da demanda, pero sempre de xeito sostible, sen perder o noso obxectivo de buscar a máxima calidade".

Precisamente, esto les llevó en su día a apostar por "separar a uva das diferentes subzonas nas que temos viñedo", pues, además de Amandi, también trabajan parcelas en las subzonas de Ribeiras do Miño y Quiroga - Bibei. De hecho, hace unas semanas estuvieron presentes en la feria del vino del municipio quirogués. En total, disponen de unas cuatro hectáreas. La mayoría son viñedos de la familia, más alguna que han ido incorporando.

Isabel, en la Feira do Viño de Amandi, con el premio para Don Xoán. C.J.G.

Esta búsqueda de la diferenciación les ha servido para alcanzar "novos aromas" y satisfacer una demanda del mercado: "agora a xente pide cada vez máis viños de selección, e a iso lle sumamos unha marca nova e exclusiva".

Además de Don Xoán y de mantener un mencía joven, este proceso les llevó a sacar Romeo Domain, de 13 grados alcohólicos y de nuevo con una producción aproximada de 2.000 litros, en este caso con uvas de la zona de O Romeo. En ambos casos dicen que son "ideales" para consumir con carne de caza, cocido gallego, embutidos y quesos curados

Godello y rosado

A mayores, Gullufre vio que era el momento adecuado para adentrarse en los vinos blancos. "Empezamos a comercializar un godello e xa o tivemos nestas últimas feiras. É unha produción pequena que fixemos para responder á enorme demanda existente de viño branco e o resultado foi excelente", asegura Isabel Fernández.

Cada vez son más las bodegas que, como esta, apuestan por el godello debido a su alta demanda en el mercado

Cuenta que fue solo el primer paso, "un xeito de empezar, pero temos a intención de ampliar a cantidade de godello, porque se está vendendo moi ben e é unha forma máis de abrirnos camiños".

Y otro de esos caminos será el del rosado, que pretenden comenzar a explorar a partir de la próxima vendimia, porque, al igual que el godello, está teniendo una elevada demanda.

Los vinos de Gullufre se venden solo en Galicia, al ser una producción pequeña, de unos 20.000 litros por añada. De cara al futuro tiene la intención de, además de sumar un rosado, seguir consolidando sus referencias, replantando cepas y poniendo en valor la viticultura de Amandi, que es su emblema.