Unas dolencias que van a más

Hace unos cinco años que Adrián Vázquez y Andrea López organizan el campamento de verano Siéntete, adaptado a niños con necesidades especiales. En poco tiempo han pasado de contar con diez inscritos a tener una gran lista de espera. Acudieron 25 niños a la última edición y esperan para este año entre 35 y 40.

Este dato no es si no el reflejo de una advertencia que los profesionales lanzan: el autismo y las enfermedades especiales son cada vez más habituales en Monforte y el resto de la comarca y la cantidad de personas que los padecen va a más. "El número ha crecido en los últimos años y aparece a edades cada vez más tempranas", afirman Adrián y Andrea, que desde hace ocho años regentan Aula 10, un centro monfortino de psicopedagogía y desarrollo infantil.

El llamado trastorno del espectro autista lidera esta lista de enfermedades cuyo incremento atribuyen a un mayor diagnóstico. "Hay una atención precoz y en cuanto se detecta una señal de alarma, como pueden ser retrasos en el lenguaje o falta de atención, se procede a valorar", explican Adrián Vázquez y Andrea López.

Cambios. La sensibilización ha sido clave para trabajar mejor con los niños que padecen estos males. "La sociedad hace mucho por ellos y los colegios están muy concienciados, porque ahora es raro que en un aula no haya un alumno con estas necesidades", indican Adrián y Andrea, quienes añaden que con la cantidad de recursos disponibles "el que hoy no los ayuda es porque no quiere".

Bien distinta es la situación que viven los adultos. "Existe un vacío cuando estos niños con problemas especiales cumplen 18 años, pues entonces surgen las dudas de qué se hace con él o a qué se puede dedicar", señalan Adrián y Andrea, que llaman a dar un paso más. "La verdadera inclusión llegará cuando veamos a personas con, por ejemplo, síndrome de Down atendernos en un supermercado, un bar o un banco, lo que no se da, salvo en casos puntuales", dicen.

En Monforte, recuerdan, funcionan entidades como el colegio Infanta Elena, Prodeme, Albores o Agora centradas en la integración laboral de las personas con necesidades especiales. Adrián y Andrea recomiendan recurrir a ellas siempre que sea necesario.