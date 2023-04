Manuel Valcárcel: "La preocupación por contagiar a alguien fue lo más difícil"

Tres meses varado en la Rúa Sarria de Monforte sin poder volver a casa ni actuar estuvo el circo Nevada durante el duro confinamiento de 2020. Su historia se cuenta en el segundo largometraje documental de Manuel Valcárcel, muy satisfecho tras el estreno en el festival Play Doc de Tui.

¿Con qué se va a encontrar quien vea Circo Nevada?

Es un reflejo de lo que sucedió durante los tres meses de confinamiento domiciliario, por culpa del covid-19, a través del grupo de familias que conforman el circo. Se forma un microcosmos entre la carpa y el campamento donde todo son incertidumbres y dudas, las habituales de aquellas épocas, al no saberse cuándo acabaría todo. El documental muestra el día a día de esta gente y sus quehaceres sin poder actuar. Al final tienen que sobrevivir y las relaciones también se van degradando.

¿Cuánto duró el rodaje?

Del 16 de marzo a mediados de junio de 2020. No iba todos los días, pero sí a menudo, mañana y tarde. Primero les llamaba para preguntarles qué iban a hacer, saber sus rutinas. Si no tenían pensado nada especial, no me acercaba. Los propietarios del circo, María y Javier, hacían una labor de motivación con el fin de que los suyos estuviesen entretenidos, como si no pasase nada. El objetivo era que viesen esperanza en el horizonte.

¿Tuvo dificultades debido a las restricciones o por el miedo a un posible contagio?

Soy fotógrafo, documentalista y reportero e igual que los periodistas, por mi trabajo tenía permitido salir. Me centré en el circo, pero podía haberlo hecho en otro colectivo, como los bomberos, por ejemplo. Además, ellos estaban instalados en la Rúa Sarria, que está cerca de mi domicilio. Lo más difícil no era acceder al circo Nevada, sino la responsabilidad de no contagiar a nadie. Me preocupaba, sobre todo, que entre los integrantes del circo había una mujer de 92 años.

¿Se dieron casos de covid-19 durante el rodaje?

Por suerte no. Ni por mi parte ni por la suya. Era una época en la que en Monforte había pocos casos, porque estábamos aislados, y ellos hacían mucha vida al aire libre, lo cual ayudaba.

En aquel tiempo, muchos monfortinos se volcaron para ayudar a las familias del circo. ¿Se ve eso en el documental?

Sí se refleja. Aparece mucha gente llevando productos básicos y comida. La verdad es que hubo una gran solidaridad y ellos lo agradecieron hasta tal punto que colgaron una pancarta de la carpa dando las gracias a Monforte. Cuando ya, por fin, les dejaron actuar, en junio de 2020, el primer espectáculo, en agradecimiento, fue gratuito. El público podía entrar sin pagar o donar lo que quisiese.

¿Han visto los miembros del circo Nevada el documental?

Todavía no. El estreno fue el pasado viernes en Tui. La idea es organizar otro en los cines de Monforte y que los miembros del circo vengan a verlo, aunque les pasaremos un enlace antes.

¿Qué tal fue la presentación en el festival Play Doc?

La verdad es que muy bien, en familia y rodeados de gente muy maja. Hubo momentos para reír, pero también otros tristes, porque el documental es una montaña rusa de emociones. Estoy contento, porque como espectador, viéndolo relajado, me sentí muy satisfecho con el resultado.

¿Qué le dijo el público que lo vio?

La mayoría de los comentarios fueron muy positivos, tanto por parte de los espectadores como de los organizadores del festival.

¿Puede avanzarnos algún proyecto en el que esté trabajando?

Tengo varios. Siempre estoy haciendo cosas. Me encuentro en proceso de realizar, montar y producir Destino, un documental acerca de las peregrinaciones.