"Do proceso do cancro son parte o medo ou a tristeza"

Ana Fernández Jorge traballa como psicóloga na delegación en Monforte da Asociación Española contra o Cancro (AECC), que ten o mesmo ámbito de actuación que o hospital comarcal, con servizos gratuítos para os pacientes e as familias. Á volta da esquina está a segunda carreira contra o cancro, que será en Monforte o vindeiro día 26.

Cales son as principais funcións da AECC en Monforte?

Damos apoio psicolóxico e atención social a máis de 50 persoas entre pacientes e familiares. Este número increméntase se temos en conta todos os participantes nos obradoiros e actividades que realizamos. As nosas voluntarias tamén atenden co Carrito Don Amable a quenes reciben tratamentos no hospital de día de Monforte, dándolles un café ou infusión e facéndolles compañía durante o proceso.

Como se solicita axuda á AECC?

Hai que chegarse á nosa sede, onde os atenderemos tanto a miña compañeira Virginia Menéndez, que é a traballadora social, coma min e farémoslles unha pequena entrevista para detectar necesidades. Se non poden acudir, poden chamar ao número de Infocáncer, o 900.10.00.36, un teléfono gratuíto dispoñible as 24 horas, no que lles darán información dos nosos servizos e resolveranlles calquera dúbida. Atendemos de luns a xoves, de 8.30 a 18.30, e os venres, de 8.30 a 15.00 horas.

Cal é o primeiro servizo que adoitan dar aos pacientes?

O diagnóstico de cancro supón para o paciente un importante impacto en toda as esferas da súa vida, polo que as necesidades son variables. A nivel emocional, as reaccións de medo, incertidume ou tristeza son parte do proceso, pero cando son moi intensas ou producen malestar é recomendable solicitar apoio psicolóxico.

Tamén pode producir grandes dificultades a nivel económico e laboral, polo que os orientamos neste sentido e dispoñemos de programas propios de axudas ou de préstamo de material ortoprotésico. O apoio psicolóxico e a atención social adoitan ser beneficiosos para adaptarse mellor ao proceso da enfermidade e os cambios que implica. Outras veces, o que demandan os pacientes é realizar obradoiros ou actividades, nas que poden tecer novas redes de apoio e coñecer a persoas que pasaron polo mesmo.

E a un familiar?

As necesidades derivadas da enfermidade e os tratamentos modifican as dinámicas e as relacións cos demais, polo que a vida do familiar vese alterada. A nosa misión é axudalos e brindarlles apoio psicolóxico ou atención social cando o necesiten.

Que expectativas teñen da carreira contra o cancro que se celebra en Monforte do día 26?

Estamos moi satisfeitas coa participación na primeira edición da carreira. Esperamos que se manteña ou se supere a asistencia do ano pasado, cando chegamos a case 400 inscricións.

Que outras actividades teñen en marcha?

Actualmente estamos realizando un taller de creación de candeas e xabóns naturais que poñeremos á venda de cara o Nadal e en decembro faremos obradoiros de manualidades para crear agasallos que daremos no hospital de día de Monforte.