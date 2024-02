Un Entroido cos disfraces a cuberto na Ribeira Sacra

Foi un Entroido marcado pola auga e as baixas temperaturas o da xornada de onte na zona sur de Lugo, pero non por iso deslucido. Chantada, A Pobra do Brollón, Bóveda e Sober abriron o calendario de desfiles de comparsas, que seguirá nos vindeiros días coas mesmas malas previsións meteorolóxicas.

En Chantada houbo once comparsas que miraron á cara á ameaza de choiva. O Concello decidiu finalmente o traslado do evento ao mercado gandeiro e debaixo da súa inmensa cuberta desenvolveuse o desfile, que coma todos os anos estivo marcado pola orixinalidade, a música e a diversión.

A organización estableceu dúas categorías, unha infantil e outra absoluta, destinada aos adultos. As comparsas foron feitas non só en Chantada, senón tamén en municipios próximos.

Unha das comparsas participantes. EP

De Maside (Ourense) chegou, por exemplo, a comparsa campioa do concurso absoluto. O seu nome, "Carrusel", e o premio por acadar o primeiro posto consistiu en 1.000 euros.

"Bat jaula", en Chantada. M. PIÑEIRO

A segunda posición da categoría absoluta caeu en mans de "Noite de Estrelas", chegada dende O Carballiño. Para eles foron 700 euros. O podio completouno "Circo Troula", de Monforte, que levou 500 euros, e o cuarto posto foi para "A túa cara sóame", tamén de Monforte, que se fixo con 300 euros.

Unha comparsa no Entroido de Chantada. M. PIÑEIRO

A categoría absoluta completouse coas comparsas locais "Os auténticos artistas", "Batukada Os Chaíños"e "Ken fora Barbie".

Concursantes infantís en Chantada. M. PIÑEIRO

Respecto ás comparsas da categoría infantil, a gañadora foi "La Perla Negra", de Antas de Ulla, cun premio de mil euros. "Mamma Mía, Vaia Tolería!!!", de Chantada, acadou o segundo posto, correspondente a 700 euros; "Africa Tribal", de Palas de Rei, rematou tercera e levou 500 euros e "Vaia Circo", de Chantada, foi cuarta, polo que gañou 300 euros.

Participantes na categoría infantil do desfile, este sábado en Chantada. M. PIÑEIRO

A festa continuará este domingo en Chantada co Entroido Ribeirao, que celebrará en Santiago de Arriba o Domingo de Entroido. Malia as malas previsións, a festa desenvolverase con total normalidade, tal e como anunciaron dende a organización onte.

NOUTROS LUGARES. Foi habitual por toda a xeografía luguesa. O mal tempo obrigou a trasladar o escenario da festa. Sucedeu na Pobra do Brollón, onde despois dunha semana de compadres e comadres e na véspera do Oso de Salcedo, que será este domingo, os disfraces dos veciños luciron polo interior do pavillón municipal.

Unha das comparsas en A Pobra. EP

Por outra banda, Sober tentouno en exteriores. Cando comezaba o desfile comezaron a caer pingas de auga, polo que houbo que trasladar o desfile ao pavillón municipal, onde se desenvolveu o tradicional Baile da Cachucha.

Entroido na Ribeira Sacra. EP

En Bóveda, preto de 250 persoas participaron no xantar de Entroido organizado polo Concello. Igualmente foi a cuberto, no interior do pavillón municipal, pero non desentoou. Houbo pizza para os máis cativos e cocido para os adultos.

Por último, o desfile do Incio tivo tamén que desenvolverse no pavillón municipal por mor das malas previsións.