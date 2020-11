En directo 📺 "La de la Ribeira Sacra es una candidatura que se defiende sola"

11.40. Es el turno de Isabel Aguirre Úrcola, presidenta de la Irmandade de la Ribeira Sacra. Así explica cómos e quedó prendada de la comarca. "Vine hace 25 años por un trabajo profesional y me quedé impresionada; tanto es así que dije quiero vivir aquí. Compré una casa y estoy empadronada aquí".

"Tiene valles, llanuras, cañones, esas dos manos de agua que soportan la Ribeira Sacra, que son los ríos, con esa transformación brutal que fueron los embalses, un trauma social grande en su día, pero que ahora es una riqueza más de su patrimonio", continúa la arquitecta, que se detiene en la toponimia de la Ribeira Sacra, desde su propio nombre hasta otros como Cabo do Mundo.

11.23. Interviene Augusto Pérez Alberti, catedrático de Geografía de la USC: "Na Ribeira Sacra os grandes elementos configuradores teñen unha razón xeomorfolóxica pero o que a caracteriza e lle dá un valor singular é a actividade humana ao longo dos séculos".

"A topografía condiciona pero o que lle dá valor é a cultura. Se é duro o traballo da terra no Ribeiro [de donde es el experto], que as pendentes son moito máis suaves, aquí tiña que ser durísimo", profundiza el catedrátrico.

11.10. La directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez, repasa la carrera de la candidatura: "Desde os noventa comezouse a traballar xa nesta candidatura. No 96 inclúese este ben na lista indicativa e a principios dos 2000 xa se realizaron traballos. Despois intensificáronse os estudos relativos a este territorio nos que participaron as diferentes administracións e a USC e que son o fundamento sobre os que comezamos a traballar no 2015. Ese ano, a dirección xeral asume o reto de iniciar a tramitación desta candidatura".

[Mesa redonda 'El paisaje cultura de la Ribeira Sacra: retos y gestión']

10.55. Tras la intervención del embajador ante la Unesco llega el turno de la primera mesa redonda, bajo el título El paisaje cultura de la Ribeira Sacra, retos y gestión. Modera Ana E. Goy Diz, catedrática de Historia del Arte y directora del expediente de la Ribeira Sacra para la declaración de Patrimonio Mundial. Interviene María del Carmen Martínez Insua, directora xeral de Patrimonio Cultura de la Xunta; Isabel Aguirre Úrcola, arquitecta y presidenta de la Irmandade de la Ribeira Sacra: Juan Mario Crecente, coordinador de la candidatura de la Ribeira Sacra, y Augusto Pérez Alberti, catedrático de Geografía de la USC.

10.46. Perelló: "La de Ribeira Sacra es una candidatura que se defiende sola porque tiene algo que salta a la vista: un paisaje, una historia, una construcción, una identidad...". El embajador ante el Gobierno promete visitar la Ribeira Sacra en enero, en respuesta a la invitación que el hizo por carta el conselleiro de Cultura.

10.30. Arranca la conferencia de Juan Andrés Perelló Rodríguez, embajador de España ante la Unesco, que explica los pasos que quedan para saber si la Ribeira Sacra es o no Bien Mundial. "España se volcará para que sea un sí. Quiero que tengan absoluta confianza en el trabajo que va a desarrollar este Gobierno. Tenemos muy buena colaboración con el Ministerio de Cultura y con la Xunta".

10.20. Román Rodríguez: "Estamos moi preto de que todo o mundo recoñeza o valor sobranceiro da Ribeira Sacra. Estamos moi preto dun fito que suporá a transformación para as provincias de Lugo e Ourense".

El conselleiro incide en que esta candidatura "vai xogar un papel clave para o desenvolvemento desta comarca. Estamos ante uns meses claves para a Ribeira Sacra".

Rodríguez cerró su intervención agradeciendo a El Progreso y La Región su implicación en esta carrera que se traduce en iniciativas como las de este foro que se celebra hoy en el Parador de Monforte.

10.15. El conselleiro de Cultura destaca que la candidatura de la Ribeira Sacra a Bien Mundial es "un proxecto transversal que conta coa implicación de administracións, veciños, entidades sociais e medios de comunicacións"

10.00. Arranca el foro Encontros Ribeira Sacra. Los directores de El Progreso y La Región, Alfonso Riveiro y Sechu Pastoriza, respectivamente, dan el pistoletazo de salida a la cita. El primero recuerda que este encuentro, que se celebra en Monforte, coincide con el Día Mundial del Patrimonio. El segundo destaca el valor de este foro: "Esta debería ser desas iniciativas que serven par rescatarnos desa soidade que temos na Ggalicia interior". Su bienvenida da paso a la intervención del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez.

[Alfonso Riveiro, Román Rodríguez y Sechu Pastoriza]