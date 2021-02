La Diputación vuelve a encargar a Tragsa el servicio de catamaranes para la Ribeira Sacra

La diputada de Turismo y portavoz socialista del gobierno de la Diputación de Lugo, Pilar García Porto, ha anunciado este viernes, tras la junta de gobierno, que se acordó "encargar a la empresa pública Tragsa la prestación del servicio público de las rutas fluviales en catamarán" para este año, que discurren por la Ribeira Sacra.

La aprobación también contempla la posibilidad de "ampliar este encargo en 2022 y 2023", y lo que se consignará para el servicio se aproxima a los 686.000 euros "cada año".

García Porto aprovechó para anunciar que una de las principales novedades para 2021 es que el servicio de catamarán empezará a operar antes, a partir del 19 de marzo y hasta finales de año, cumpliendo "siempre y de forma estricta las medidas de prevención ante el covid 19 que se vayan adoptando en cada momento por las autoridades sanitarias".

La diputada socialista recordó que Tragsa es "medio propio de esta institución desde finales de 2019" y ya se ocupó en 2020 de estas rutas, "con resultados muy satisfactorios, teniendo en cuenta además el importante impacto de la pandemia y las restricciones sanitarias que limitaron bastante la salida de las embarcaciones". "Pero aún así el resultado fue muy positivo", dijo. En total, se contabilizaron "más de 21.000 personas" que realizaron las rutas fluviales.

"Desde la Diputación de Lugo volvemos a apostar decididamente por ofrecer un servicio turístico público y de calidad, que contribuye de manera directa a dinamizar la economía de la Ribeira Sacra y ayuda a la hostelería y al comercio cuando más lo está necesitando", subrayó García Porto.

En esta temporada se mantienen las dos rutas que se venían ofreciendo: la de Canón do Sil, que parte del embarcadero Ponte do Sil, y la de Cabo do Mundo, que parte de Belesar. La primera es una travesía de dos horas que bordea los municipios de Monforte, Sober, Castro Caldelas, Teixeira y Parada de Sil, y en la que operarán dos embarcaciones que tienen en total una capacidad de 159 plazas. La segunda ruta pasa por O Saviñao, Pantón y Chantada, con un catamarán para 72 viajeros.