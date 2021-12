La Diputación apoya con 1,4 millones un geriátrico en Pantón con hasta 39 plazas

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, firmó en el Pazo de San Marcos con el alcalde de Pantón, José Luis Álvarez Blanco, un convenio para la construcción de un centro de atención a los mayores en la capitalidad, Ferreira. El proyecto asciende a 1,7 millones de euros, de los cuales la institución provincial aportará 1,4 y el Ayuntamiento 300.000. Se trata de un plan quinquenal que arranca este año y que debe estar rematado en 2025.

La rúbrica de este documento, destacaron desde la Diputación, reafirma el compromiso de José Tomé con esta infraestructura social y da cumplimiento a su palabra.

Y es que el mandatario provincial ya firmó en este mandato un protocolo con el regidor pantonés y el pasado verano presentó en Pantón ante el vecindario los detalles de proyecto, ya redactado.

850 metros. El centro de atención a mayores se construirá en el centro de Ferreira, en concreto en la Rúa Ourense, en un solar de 850 metros cuadrados. Dispondrá de entre 30 y 39 plazas, distribuidas en 18 habitaciones dobles y cuatro individuales, más tres plazas en enfermería. Todas las habitaciones serán accesibles y amplias, y contarán con cuarto de baño propio. El diseño atiende todas las normas para cumplir el protocolo de eliminación de barreras arquitectónicas.

Las dos plantas superiores acogerán las habitaciones con sus correspondientes cuartos de baño, además de almacenes y locales de limpieza

Asimismo, los redactores del plan señalaron que será una edificación donde prime la luminosidad y la iluminación natural con grandes zonas acristaladas, tanto en los dormitorios como en las salas y zonas comunes.

El edificio constará de una planta semisótano, una baja, dos altas y un ático.

CARACTERÍSTICAS. En el semisótano se situará una sala de estimulación multisensorial, despachos para el personal, vestuarios y almacenes.

La planta baja es la de acceso principal. Albergará el comedor, la cocina, la zona de administración y dirección, salas de convivencia y de actividades, así como cuartos de baño.

Las dos plantas superiores acogerán las habitaciones con sus correspondientes cuartos de baño, además de almacenes y locales de limpieza. En el ático estará la zona de lavandería y almacenes.

El geriátrico será público "co único obxectivo de prestar a mellor atención posible ás persoas que vivan nel, que se sintan como nas súas casas"

El edificio tendrá una alta eficiencia energética. Casi toda la energía necesaria para el agua caliente sanitaria procederá de fuentes de energías renovables. Además, estará muy aislado para minimizar consumos.

EL MODELO. Siguiendo el modelo asistencial de la Diputación, el geriátrico de Pantón será público, explicó su presidente, "co único obxectivo de prestar a mellor atención posible ás persoas que vivan nel, que se sintan como nas súas casas", destacó.

Así, subrayó que las residencias "da Deputación están centradas nas persoas. Non buscan o negocio, pois aquí non hai beneficio empresarial, o único beneficio vai ser para as persoas", afirmó José Tomé Roca.