La Diputación adjudica en 2,2 millones las obras de la residencia de Brollón

La junta de gobierno de la Diputación de Lugo aprobó la adjudicación de las obras para la construcción de un centro de atención a los mayores en A Pobra do Brollón por un importe de casi 2,2 millones de euros. Las obras tendrán un plazo de ejecución de doce meses.

El organismo provincial aprobó en el mes de marzo una modificación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento con el fin de incrementar la aportación económica para construir esta residencia por una cuantía de 725.531 euros, distribuidos en las anualidades de 2024 y de 2025. El aumento del presupuesto fue necesario por la subida de los precios de mercado debido al contexto económico.

La portavoz socialista en la Diputación, Pilar García Porto, recordó que las dos empresas que resultaron adjudicatarias anteriormente no cumplieron con el contrato firmado, de ahí que fuese preciso volver a licitar las obras y finalmente adjudicarlas en la mañana de este viernes, "cumprindo desta forma co compromiso firme que sempre manifestamos co Concello e cos veciños de sacar adiante a residencia da Pobra do Brollón".

Las futuras instalaciones tendrán un total de 38 plazas que serán 100% públicas, según subrayó el presidente de la Diputación, José Tomé.

Aseguró que para el diseño del servicio se ha seguido "un modelo que pon no centro as persoas, tendo como único obxectivo prestar a mellor atención posible aos usuarios e usuarias, sen buscar o negocio nin a rendibilidade económica". Tomé informó de que los vecinos de A Pobra do Brollón tendrán prioridad a la hora de acceder a las plazas habilitadas.

Para el presidente de la institución provincial, el arraigo es una de las características a valorar, pues los de la Diputación son "centros de pequeno tamaño" y, además de las 30 plazas para usuarios, tienen una media "de 25 traballadores que normalmente son do propio concello ou da comarca".

La Diputación considera que se cumplen de esta forma varios objetivos, entre los que figuran la creación de empleos directos e indirectos y el impulso de la actividad económica.

El alcalde de Brollón, José Luis Maceda Vilariño, agradeció a la Diputación que ayudase al Ayuntamiento a alcanzar una meta que perseguían desde hace doce años. Y es que Brollón tiene una población muy envejecida, con una media de edad de 58,5 años. De sus 1.615 vecinos, 747 cuentan con 65 o más.

Casi 1.800 metros cuadrados de superficie

En una superficie de 1.779 metros cuadrados, la residencia de Brollón contará con cuatro áreas diferenciadas. En la residencial estarán los dormitorios, las zonas de convivencia y los espacios diáfanos. Los despachos y el recibidor se ubicarán en la de dirección y administración y la cocina, el comedor, los pasillos y el soportal exterior conformarán el área de servicios.

Habrá una cuarta área, de atención especializada, con despacho médico, sala de curas, dos habitaciones de enfermería y baño asistido. La zona de rehabilitación se situará en un local independiente próximo a la recepción y en un semisótano estarán la lavandería y los locales de mantenimiento y seguridad.