La Subida a Chantada vivió un momento de susto y que pudo rozar la tragedia sino fuese por la pericia del piloto y la suerte de que no había nadie en la parte baja de la vivienda.

Todo ocurrió en el tercer tramo de competición cuando el piloto navarro Pantxo Egozkue se salió en un tramo rápido y su barqueta se fue contra el exterior de una vivienda y destrozó la cancilla de entrada de la misma.

"Hay un tramo rápido y al final tienes que meter sexta e ir acelerando un trozo y no me entraba la marcha. Entonces agaché algo la cabeza para ver el ‘display’ y en el último momento entró. Cuando levanté la cabeza me quedaban apenas 30 o 40 metros para la pared y clavé el freno, vi la puerta y me fui allí. Me dio tal susto que no pude hacer más que meter el coche", comentó.

Pantxo Egozkue explicó también cómo fueron esos instantes siguientes al impacto y lo que sientó. Además, el piloto vasco confirmó que no hay gente en la parte baja y la entrada de la vivienda, pero sí en el balcón siguiendo la prueba.

Pantxo Egozkue (Piloto): "No me entraba la sexta marcha, agaché la cabeza para ver el 'display' y en el último momento entró"

"La barqueta tiene daños importantes. La gente me trató muy bien y me ayudaron a salir del coche. Estaba un poco desorientado porque fue un golpe bastante fuerte, llegó la ambulancia pero no tenía más que un dolor en el hombro, algo que me provocaron las sujeciones al tirar con el impacto. Había gente viendo la prueba en los balcones de la casa y les pregunté los daños que había provocado y me dijeron que habían hablado con la organización de la carrera y que ellos se encargaban del seguro, para la puerta, porque es lo que quedó arrancado, no había más daños", manifestó.

Finalmente, el piloto navarro recordó que no era la primera vez que le sucedía algún accidente y curiosamente tuvo lugar también en Chantada, aunque hace muchos años, concretamente en 1986. "Me pasó un golpe parecido a éste en Chantada, en el año 86, en la carretera vieja y en una curva de izquierdas, rocé el guardarrail, que tenía además una punta y rajó una de las ruedas. Fue otro golpe, pero no tan fuerte como éste", dijo.

José Luis Fernández Pedreira es el chantadés propietario de la ribera donde sufrió el accidente el piloto Pantxo Egozkue. Él no se encontraba allí durante la carrera, aunque sí había gente en la bodega.

José Luis Fernández (propietario de la vivienda): "Dejaron muy claro que tan cerca de la carretera no se podía estar y la gente lo respetó. Muy bien la organización"

Según declaró el propietario no hubo heridos de ningún tipo porque toda la gente que observaba la carrera desde este punto se encontraba en la casa y no en el acceso a los viñedos, donde se estrelló el coche de Egozkue. Todos los daños fueron materiales. El vehículo destrozó la cancilla de hierro que sirve para entrar al lugar. José Luis Fernández destacó la buena organización de la Subida. "Dejaron muy claro que tan cerca de la carretera no se podía estar y la gente lo respetó. Cuando un evento está bien organizado se evitan problemas graves", dijo.

El día anterior él sí vio la carrera, aunque lo hizo desde la bodega, desde donde se observa el trazado de la Subida lejos del paso de los coches. Fernández Pedreira declaró que "siempre y cuando se respeten los viñedos, que es habitual, permito a la gente acceder a la bodega para ver la carrera".

Por su parte, el piloto Javi Villa, que iba inmediatamente detrás del piloto en el momento del accidente también dio su versión de los sucedido. "Me sacaron bandera amarilla para avisarme de que había un accidente e inmediatamente abandoné el coche y corrí hacia arriba para ver lo que había sucedido", indicó.