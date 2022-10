Dimite José Luis Rivera, concejal de cultura de Quiroga

El concejal de cultura del Ayuntamiento de Quiroga, José Luis Rivera, presentó su dimisión después de casi 20 años, como integrante del equipo de gobierno municipal. Exempleado de banca, jubilado y aficionado a la viticultura, transmite que no descarta seguir en política. "Este non é nin moito menos un punto e final, teño moito que aportar. Quiroga é o meu pobo e continuarei traballando para melloralo", destacó a través de un comunicado.

Rivera apunta a una "falta de confianza no alcalde" y a la "imposibilidade de convivir e sacar proxectos adiante para o municipio" como causas de su dimisión. Por otro lado, se mostró sorprendido "pola falta de información pública do Concello de Quiroga" acerca de su marcha. Y es que la renuncia del edil se llevó a cabo hace unos meses, pero no fue hasta esta semana cuando se conoció. "As dúas dimisións de membros do goberno en dous anos quedaron fóra do foco público", añadió en el comunicado.

José Luis Rivera dirige la agrupación de gaitas desde 1992, fue uno de los precursores de la Feira do Viño de Quiroga y se encargaba de la organización de las fiestas patronales en agosto. Por todas estas funciones, se trata de una persona muy conocida en Quiroga.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con él telefónicamente para conocer más detalles, pero no ha sido posible.

Cuestionado por este diario, el alcalde de Quiroga, Julio Álvarez, manifestó que no va a "perder el tiempo en estas chorradas". El regidor dice que está centrado "en el trabajo que tengo que hacer, que es mucho" y destacó que la dimisión "es solo un problema de él (de Rivera), el tendrá que estar preocupado y explicarlo, no yo".

Álvarez no aclaró como va a quedar estructurado el equipo de gobierno municipal tras la marcha del concejal. Sí apuntó que la lista ha corrido y que en el próximo pleno de la corporación tomará posesión la nueva edil, que ocupará la vacante de Rivera.