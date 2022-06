La actual directiva de la SD Chantada ha anunciado que no seguirá en el club la próxima temporada. El grupo de dirigentes presentará su dimisión en la asamblea de socios que se celebrará la tarde de este miércoles en el Casino y luego abrirá un plazo de presentación de candidaturas que desembocará en unas elecciones, de las que saldrá un nuevo proyecto para la entidad.

"Pensamos que a SD Chantada merece concentrar máis forzas para poder seguir mantendo a súa estrutura e filosofía actuais", explicaron los directivos en un comunicado en el que aclararon que la institución cuenta con "máis de 120 licencias de rapaces e rapazas maiores de 14 anos repartidos en seis equipos, algo difícil de conseguir para Chantada". Los directivos critican que no se premia "esta labor" ni es reconocida "con feitos" que permitan al club "medrar".

A todas las dificultades, el grupo añade el fallecimiento reciente de la presidenta, Mercedes Arias, a la cual "lembraremos sempre". Este suceso fue, según destacaron, "un tremendo pao".

Por otro lado, la directiva agradece "a todas as entidades, empresas e particulares que colaboraron con nós" en un contexto tan complicado como la pandemia. El covid-19, recuerdan, les obligó a estar durante más de un año sin ningún tipo de actividad, hasta que el equipo cadete pudo disputar una Liga muy reducida en abril de 2021.

"Saímos do club coa tristeza propia dunha fin de etapa, pero ao mesmo tempo co convencemento de que o camiño trazado estes anos é o correcto", valoraron. La SD Chantada se nutre principalmente de jugadores y jugadoras formados en su cantera, de los que destacan su "xuventude e moita fame". Igualmente valoran la ayuda de "futbolistas e adestradores que viñeron doutros lugares e que se amosaron completamente comprometidos co noso proxecto".