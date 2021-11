Dilles que aquí dormen o silencio e a paz

EN NOVEMBRO, cando xa sabas e mantas se estenden coma unha segunda pel na noite, é posible escoitar como se desprenden as mazás das árbores e caen nas terras de Lemos, ás veces suavizadas polas follas da mazaira e outras directamente na herba do pomar ou nos ouvidos da abadesa do mosteiro cisterciense de Ferreira de Pantón, coma se eses ouvidos, e non o chan, fosen o verdadeiro destino dos froitos. Á vez, só quen ten como destino o silencio pode ter nese un dos seus sons favoritos.

María Cruz chegou a este lugar en misión de axuda en 1980 dende San Miguel de las Dueñas, onde xa pasara vinte anos. "Aínda que os mosteiros somos autónomos, se precisamos axuda, axudámonos, coma casas veciñas", indica. Autonomía, neste caso, non significa outra cousa que independencia económica, que cada mosteiro ten que garantir. En Ferreira son os doces que venden na entrada o seu único ingreso. Doces como a deliciosa "teja" que María nos dá a probar cando chegamos. O que aquela axuda significou pódese intuír nas referencias aos tempos nos que non había calefacción, ou no teito, claustro e hospedería renovados, en parte con fondos da Xunta a cambio de abrir espazos que antes eran de clausura.

Porén, María Cruz matiza esa palabra, clausura, que os tempos tamén obrigan a reformular. "De que serven as reixas nun convento se dentro tes televisión e internet?", pregunta. Trátase, máis ben, dunha distancia co mundo "que non é por desprezo, senón porque o noso camiño é interior, para descubrir o que temos dentro. Deus fala no silencio", afirma.

Dese silencio no que vive as palabras tamén caen redondas coma froitos, amasadas coma doces, «rumiadas», como ela di. "A palabra "monxe" significa iso, estar só, apartado do mundo", indica, e fala dun camiño, o do Císter, que se remonta aos Pais e Nais do Deserto, a aqueles primeiros cristiáns que no século IV buscaron a unión con Deus nas terras máis áridas de Exipto e Siria.

A vida de María Cruz, como a das outras sete monxas que viven no único mosteiro activo desta orde que floreceu no século XII en Galicia, réxese pola regra de San Bieito. Así son, dende hai nove séculos neste lugar, os traballos e os oficios: ás 5.00 as vixilias, ás 7.00 as laudes, ás 8.00 o almorzo, ás 9.00 a eucaristía e a lectio, ás 10.15 o traballo, ás 13.15 a sexta, ás 13.45 a comida, ás 15.30 a nona, ás 16.00 a volta ao traballo, ás 18.30 as vésperas, ás 19.30 a cea. Todos estes pasos sobre o tempo danse en silencio. "E non hai espazo para a conversa?", preguntamos. "Só despois da cea, ás 20.30, durante media hora, ata as 21.00, que é a hora das completas, e despois, a durmir. Ora et labora!", resume María Cruz, con certa exclamación cómplice do noso asombro, e deixando asomar esa nena que di continuar sendo.

"Dos oito aos dez anos coidei da miña avoa cando os meus pais, labradores, saían ao campo", conta. A súa morte desencadeoulle a fe, a búsqueda do mellor camiño para ser «boa como era ela", engade. "Pero ti pensas que o convento é unha sala de festas?", dixo a súa nai a aquela nena tan xoguetona, que até se atreveu a botar a pelota no claustro de Dueñas. "Que sabía eu do que implicaba ser monxa aos 15 anos?". "Ao comezo foi duro, pero todos temos unha misión, e a miña foi esta", afirma. Hoxe non imaxina a vida fóra destas paredes. "Para min iso non é liberdade, é ser escrava de moitas cousas", indica.

Porén, que todo estea medido non significa que estea pechado. E así como non está pechado o texto -"sempre se descobre algo novo, algún fragmento dun salmo, a Sagrada Escritura é a renovación"-, non está pechado o mundo. "Todos os días son novos", di.

O seu oficio máis querido son as vixilias, cando o día aínda asoma invisible no canto dos paxaros dende o alcipreste da entrada. A esa árbore escribiulle algún dos moitos poemas que lle veñen mentres traballa na horta ou dá forma aos doces. "Si Aristóteles hubiera guisado mucho más habría escrito", dicía Sor Juana Inés de la Cruz. Cóntollo, e deixa asomar un sorriso dende a solaina na que di: "¿Me quieres decir, ciprés,/ el porqué de tu atracción?/ Cada mañana a las cinco/ te miro con ilusión./ El fulgor de las estrellas/ se refleja en tu verdor".

Ponse o sol dende a hospedería que María Cruz ensina co entusiasmo de querer dar o que ten a quen queira pasar uns días de silencio, doces e comida da horta. Alí, ao pé da cristaleira dende a que se ve o pomar, outras palabras súas sobre unha táboa rezan: "Hermano Ciprés: tu figura señera acoge un misterio guardado con mimo en este lugar. Si alguien te pregunta con gesto sincero, diles que aquí duermen: el amor, el silencio, la luz y la paz". Do día á noite, de árbore en árbore, do alcipreste ás mazairas, os froitos do silencio.