No diga gol, diga Jenny

Es la goleadora del equipo de moda. El Carballedo ha encadenado nueve victorias, una tras otra, en la Tercera División gallega femenina y se ilusiona con el ascenso de categoría (está a un punto de los puestos de promoción) mientras una de sus jugadoras se destapa como delantera voraz, un huracán del área que nace en un campo llamado Catro Ventos.

Jenny García Abelleira, de 24 años, vive su primera temporada vestida del rosa del Carballedo, con el que ha firmado ya la redonda cifra de 40 goles en 22 partidos. Un registro de récord que le permite ser la pichichi de su división.

"Os goles non me levan de cabeza, xa que só son a parte vistosa do traballo colectivo", afirma Jenny, quien otorga mayor importancia "ás indicacións do noso adestrador, Sementa, e ao traballo en grupo". La delantera está agradecida al equipo. "Dende o primeiro momento fixéronme sentir como unha máis", asegura.

Su entrenador, Roberto Osorio, Sementa, considera en cambio que Jenny es "un piar fundamental para o Carballedo, como moitas outras futbolistas, só que ela é a que xoga arriba e marca os goles". El técnico explica que los números de Jenny se deben "ao moitísimo traballo que fai para marcalos", que complementa "cun bo labor en defensa tamén".

Para Sementa, otra clave de la temporada de Jenny es que la jugadora "séntese cómoda e contenta no Carballedo, por iso as cousas estánlle saíndo. É unha gran rapaza e o traballo que fai toda a semana funciona".

En la actual buena dinámica del Carballedo, Jenny García ha jugado un papel fundamental. Un porcentaje altísimo de los goles de su equipo los ha firmado ella. En varias ocasiones ha hecho dos y hasta tres en un mismo encuentro. Es el caso de la última jornada, en la que consiguió dos tantos en el campo del SDC Órdenes, decisivos para una nueva victoria (1-3) del Carballedo fuera de casa.

En los últimos nueve duelos, todos saldados con triunfo para las de Sementa, Jenny solo se quedó sin marcar en uno. La diana de la victoria en la visita al San Lázaro (0-1) la anotó Paula Bugueiro.

Objetivo

La goleadora del Carballedo dice que el ascenso a Segunda División "nunca se contemplou como meta nin como obxectivo no Carballedo". Para Jenny, seguramente ese sea el secreto de la temporada del equipo. "Xogamos os partidos sen presión e gozando e iso nótase no campo", indica.

Sin embargo, el Lugo B —primer conjunto en fase de ascenso ahora mismo— está a solo un punto de distancia. Jenny reconoce que alcanzar y disputar la promoción sería "un bo broche final para todas e unha recompensa para o club que recoñecería tamén o traballo de Sementa e do presidente, Adrián Rodríguez".

El próximo compromiso para Jenny —a quien no le gusta definirse como jugadora ("prefiro que o fagan outros", dice)— y sus compañeras será este domingo. El Carballedo recibirá en Catro Ventos (A Barrela), al Comercial, a partir de las 12.00 horas.